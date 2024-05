Intră în lumea comunicării creative la Big Idea Conference 2024! (Parteneriat)

Când vorbim de domeniul marketingului și cel al publicității, ne gândim la strategii creative de promovare a produselor și a serviciilor, care să pună în evidență, într-un mod nemaîntâlnit până acum, beneficiile și unicitatea acestora pentru consumatori. Astfel, brand-urile caută să creeze conexiuni emoționale puternice cu publicul lor țintă, pentru a stimula încrederea și a crește reputația acestora pe piață.

Anul acesta, pe 4 iunie, la Hotel JW Marriott din București, are loc Big Idea Conference 2024, singura conferință despre creativitate în marcom, care schimbă paradigme și conturează povești frumoase cu ajutorul conceptelor și ideilor inovatoare de cea mai înaltă calitate. Prin prezentări captivante, studii de caz reale și dezbateri interactive, toate într-o zi plină de know-how valoros și networking de calitate, participanții își pot duce expertiza la un nivel superior și vor putea descoperi tendințele care vor defini viitorul industriei.

Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul Big Idea Conference 2024 își propune să ofere o platformă unică de inspirație și schimb de experiențe între specialiști din marketing și nu numai, care încurajează comunicarea inedită în campaniile de success și promovează originalitatea îndrăzneață a pasionaților din domeniu.

STUDIU ÎN EXCLUSIVITATE

Advertising Reimagined: Breakthrough strategies and Channels of the Future

Împreună cu iSense Solutions, evenimentul prezintă în exclusivitate rezultatele unui studiu de piață despre percepția consumatorilor față de reclamele și publicitatea de astăzi, cu informații relevante care vor putea contribui la succesul campaniilor viitoare.

„Vom explora tendințele emergente ale reclamelor și ale elementelor cheie pentru a crea o reclamă de succes, prin găsirea mesajului potrivit și autentic și prin livrarea corectă a acestuia. Vom discuta despre impactul tehnologiei și al mediului digital asupra industriei publicitare, precum și despre modalitățile inovatoare de a atrage și fideliza consumatorii într-un peisaj concurențial tot mai aglomerat. Vom vedea care a fost evoluția de la publicitatea tradițională până la cumulul de informații din era digitală și cum această schimbare continuă să influențeze strategiile de marketing ale brand-urilor. Totodată, vom analiza modul în care creativitatea și storytelling-ul devin din ce în ce mai importante în conturarea unor campanii de advertising eficiente și memorabile”, spune Laura Roșca, Qualitative Research Director, iSense Solutions.

Printre vorbitorii ediției, care sunt pregătiți să dezvolte aceste subiecte de ultimă oră, se numără: Anca Ungureanu (Marketing & Communication Director, UniCredit Bank), Alexandra Olaru (Director Legal & External Affairs, Vodafone România), Valer Hancaș (Corporate Affairs & Communication Director, Kaufland), Valentina Vesler (Head Of PR & Communication, Valvis Holding), Adrian Păsărică (Head Of Marketing, Orkla Foods), Răzvan Mătășel (Strategy & Growth Director, GMP&U), Sorin Psatta (Advertising Specialist), Adelina Plăeșu (Social Media & Digital Content Manager, BAT România), Călin Clej (Marketing Director, HONOR Technology), Raluca Dumitra (Head Of Marketing, eJobs România), Mihai Gongu (Chief Creative Officer, Cheil Centrade), Laura Nedelschi (Creative Director, GRF+), Laura Belc (Creative Director, The Geeks), Mugur Pătrașcu (Managing Partner, Screen Native), Laura Roșca (Qualitative Research Director, iSense Solutions), Ana Maria Diceanu (Founder & CEO, Brain 4 Strategy) și Ștefan Chirițescu (Chief Strategy Officer, McCann Worldgroup România).

Evenimentul este organizat exclusiv cu participarea în sala de conferință. Pentru mai multe informații despre eveniment și bilete, vizitați www.bigideaconference.ro.

Big Idea Conference 2024 este un eveniment organizat în parteneriat cu UniCredit Bank, Vodafone, AQUA Carpatica, glo, Siviero Maria și Asociația V3.