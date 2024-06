INTERVIU Gabriela Firea: Niciodată nu voi candida la șefia PSD, e cumplit / Vreau la primărie, nu la Cotroceni / Voi rămâne activă în politica internă și dacă merg la Bruxelles

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, a declarat într-un interviu la G4Media că nu va candida ”niciodată” la postul de președinte al PSD. Ea a spus că este un post ”cumplit de greu”. Ea a respins și o eventuală candidatură la Cotroceni, adăugând că Marcel Ciolacu ar trebui să fie candidatul comun PSD-PNL pentru postul de președinte al României.

Rep: Sondajele din ultima perioadă vă dau pe locul doi, după Nicușor Dan. Ce spun astăzi, cu câteva zile înainte de vot sondajele pe care le aveți dumneavoastră?

Gabriela Firea: Cifrele sunt foarte importante în această perioadă, dar cred că cel mai important este ceea ce simțim când ne întâlnim cu bucureștenii. Ca să fac așa o comparație față de acum 4 ani, când simțeam în multe cartiere nemulțumire mai mare și anumite reproșuri, nu peste tot, dar erau, acum mi se pare că am fost primită mai bine după această pauză de la Primărie de 4 ani de zile. Practic, dacă ar fi să mă iau după acest vibe, lucrurile stau mai bine.

Rep: Ați vorbit ca un politician în campanie, evident, dar revenim la cifre, ce spun cifrele?

Gabriela Firea: Am văzut un sondaj în care eram la două puncte distanță de domnul Dan și acest lucru mi se pare încurajator, pentru că este primarul în funcție și întotdeauna primarul în funcție are un avantaj, pentru că s-a exprimat public 4 ani pe proiectele pe care le-a făcut sau urma să le facă la Primăria Capitalei. Și întotdeauna, din punctul meu de vedere, primarul în funcție are un avantaj, doar două procente. Eu așa am văzut sondajele recent.

Rep: Și locul 3?

Gabriela Firea: Pe locul trei domnul Burduja și pe locul patru domnul Cristian Popescu.

Rep: Dacă se retrage din cursă domnul Piedone, cine ar beneficia, dumneavoastră sau Nicușor Dan? Pentru că domnul Dan a susținut aici, la interviul G4 Media, că ar câștiga și, în ipoteza în care Piedone se retrage din cursă.

Gabriela Firea: Atunci nu vă dau acel răspuns, pentru că mă veți eticheta că v-am răspuns iar ca un politician. Deși cum aș putea să vă răspund altfel, mai ales în ultima săptămână de campanie. Și aș putea să vă spun că și mie, după calculele mele, mi se pare că aș câștiga și că cele mai multe voturi de la dumnealui ar veni către candidatura mea. Dar vă spun foarte sincer că eu nu am intrat în această cursă după acele 16 ore grele de la Palatul Victoria în care s-a dezbătut în cadrul coaliției, situația în care eram la acel moment și la ora 1:30 noapte, eu nu am pus nicio condiție. În momentul în care mi s-a spus mie și domnului Burduja că trebuie să ne reprezentăm partidele și candidăm separat la Primăria Capitalei și la Consiliul General și împreună doar la sectoare.

N-am pus condiția să se retragă cineva sau nu știu ce favoruri să mi se facă. Am spus că este o muncă de echipă, nu contează sentimentele acum. În acel moment chiar nu mai contau sentimentele personale, conta doar faptul că sunt într-o echipă, mă integrez, vreau să rămân în această echipă și am acceptat, indiferent de rezultat. Într-adevăr, cam după două săptămâni de la acel moment au apărut în mass-media informații mai mult pe surse că este posibilă această retragere (a lui Piedone – n.red.), dar eu nu am luat-o în calcul. Nu am pornit de la ideea că intru în campanie și mi se vor maximiza șansele dacă se retrage cineva. Aceștia suntem, am pornit la drum în campanie.

Dacă e să-mi pare rău de ceva, este că până la urmă și nu vreau acum să par o victimă, dar cea mai tocată și analizată și pusă sub lupă candidatură a fost tot a mea, pentru că eu am primit din partea celorlalți patru candidați cele mai dure critici. Până la urmă, tot eu am fost în dezavantaj și din partea domnului Burduja, și din partea actualului primar, și din partea domnului Popescu ș.a.m.d.

Rep: Deci, dacă s-ar retrage domnul Piedone, spuneți….

Gabriela Firea: Eu cred că nu se retrage. Și atunci de ce să mai speculăm? E opinia mea bazată pe felul în care și-a dus campania electorală, felul care a întețit atacurile la adresa mea în ultima perioadă. Știe și dumnealui pentru că are cifre, că mă apropii vertiginos de actualul primar ca procentaj și că am o șansă reală.

Eu nu spun că am câștigat alegerile, că ar fi nerealist să spun acum, cu o săptămână înainte, spun că am o șansă bună și meciul încă se joacă.

Rep: Cum vă explicați atacurile lui Piedone? Pentru că el ia din publicul dumneavoastră, nu din publicul lui Nicușor Dan, este susținut de partidul domnului Dan Voiculescu, cu care de-a lungul timpului ați avut relații relații bune și totuși candidează împotriva dumneavoastră. Un candidat apărut din de unde vă așteptați mai puțin.

Gabriela Firea: Această întrebare mă ajută să-mi argumentez răspunsul și la întrebarea anterioară, că nu aveau cum să se ducă voturile domnului Cristian Popescu în proporție covârșitoare către actualul primar. Dar eu nu vreau să-l contrazic. De ce să-l contrazic pe domnul primar, dacă dumnealui face așa calculul. E și matematician. Am aici un dezavantaj, îl lăsăm să creadă așa.

Ce am înțeles din exprimările publice, că (PUSL – n.red.) își doresc să treacă pragul electoral pentru lista de europarlamentare și de asemenea în Consiliul General, probabil vizează și candidatură separată la alegerile parlamentare de la finalul anului și mizează pe președintele de fapt al partidului, primar, pe personalitatea domniei sale. Eu așa am tradus, ca să spunem, această atitudine politică.

Pentru că, dacă vă aduceți aminte noi am avut colaborări, am avut protocoale, alianțe. Doamna Grapină este la noi pe listă la europarlamentare pe locul 10, deci eligibil, care a fost până ieri practice membru activ al PUSL. Ca ministru al Familiei, am avut-o secretar de stat pe doamna Doina Pârcălabu, membru PUSL. Colaborările au fost în special în ceea ce mă privește în domeniul social, toate proiectele care au ținut de femei, de copii, de tineret și în plan parlamentar, de asemenea, au fost colaborări.

Rep: Ați încercat dumneavoastră sau soțul dumneavoastră sau alți apropiați să-l convingeți pe Piedone să se retragă din această cursă?

Gabriela Firea: Eu nu l-am căutat pentru că am simțit de la început care mesaje, simplist vorbind, răutăcioase față de mine. Puțin mai sofisticat vorbind, mă are în target cu campania domniei sale. Nu i-am răspuns cu aceeași monedă.

Rep: Dumneavoastră nu, da soțul dumneavoastră?

Gabriela Firea. Nu. Și știu că au fost la începutul campaniei niște discuții politice la nivel înalt care s-au oprit acolo, că au fost niște tatonări, dar au rămas la nivel de tatonare la acel moment. Și soțul îmi respectă rugămintea, și anume să mă lase pe mine să activez în domeniul politic așa cum pot și mă pricep, chiar dacă nu am atât de multă experiență și a înțeles că din dorința de a mă ajuta de multe ori s-a interpretat greșit și s-a obținut efectul contrar decât cel al unui sprijin. Și a înțeles acest lucru într-un final și se ocupă doar de problemele sale de administrație. Oricum nu are funcție politică și se mărginește, eventual, dacă sunt supărată, să mă consoleze în calitate de soț, dar nu ca un politic.

Rep: Sunteți mulțumită până acum de mobilizarea primarilor PSD din sectoarele 3 și 4?

Gabriela Firea: Am rămas profund impresionată de atitudinea mai mult decât colegială a colegului meu Daniel Băluță. Sincer, nici nu credeam că poate să existe în politică o asemenea atitudine. Politica este foarte dură, în politică îți faci greu prieteni și chiar dacă ți-i faci într-o conjunctură, e posibil ca într-un alt context să nu-ți mai fie aliați. Am fost impresionată în primul rând pentru că s-a oferit fără să trebuiască să-l rog să fie șeful de campanie într-un moment foarte greu. Toate sondajele de opinie arătau că PSD pierde în București pentru că publicul nostru nu era foarte entuziasmat de candidatura unică decisă în coaliție și atât la Consiliul General, cât și pentru lista de europarlamentare, cât și în sectoare politic nu stăteam foarte bine, culmea, după ce aveam un avantaj al guvernării.

Și de asemenea, sunt într-un moment bun acum, pentru că, spre deosebire de acum 4 ani, când Robert Negoiță nu m-a susținut și a ieșit public cu declarații pentru actualul primar general, acum a fost alături de mine, de ceilalți colegi. Am avut și acțiuni comune, am fost în sector. Domnul Negoiță a și spus public faptul că chiar a crezut în actualul primar general și a dat un vot de încredere, cu sinceritate și fiind și dumnealui o fire dinamică, a crezut că va putea face mai multe în Sectorul 3 decât a realizat pe timpul meu. Dar a recunoscut că s-a înșelat și că a avut un mandat mult mai bun atunci când eu eram primar general. Pentru că eu am avut o relație foarte bună cu toți primarii de sectoare, i-am susținut. Am fost împreună de fiecare dată când a trebuit să dăm un vot pentru masterplanul pe deșeuri, masterplanul pe publicitate, pe protecția mediului, pentru mobilitate, pentru transportul public în comun, pentru că mi-am dorit să avem proiecte integrate, să nu existe cetățeni de rangul întâi și de rangul doi, cetățeni care o duc mai bine și care nu o duc atât de bine ca și calitate a vieții.

Aceasta a fost explicația că a crezut în acel proiect. Probabil a simțit cumva și valul politic. Noi nu eram atunci într-un moment bun din punct de vedere politic. Aduceți-vă aminte protestele în Piața Universității, acuzațiile aduse fostului președinte, epoca respectivă, și cumva s-a gândit, ca primar, că acea aceea este calea mai bună și pentru sector.

Suntem în acest moment în care a afirmat de mai multe ori că mă susține și am avut acțiuni multe împreună.

Rep: Campania dumneavoastră a început târziu, după retragerea lui Cârstoiu. Credeți că ați fi avut mai multe șanse de câștig dacă erați desemnată candidat al PSD mai devreme, în luna martie?

Gabriela Firea: Categoric, pentru că mi-am comprimat foarte multă campania. Eu mă gândisem cum aș fi văzut eu campanie electorală. În perioada de pre-campaniea aș fi avut anumite mesaje și aș fi avut timp să mă întâlnesc cu mai multe persoane, cu mai mulți bucureșteni. Este normal să vrei să te și întâlnești cu oamenii, să îți spună ceea ce-i deranjează sau ceea ce îi mulțumește, ceea ce îi nemulțumește. Așa, într-o lună de zile, doar în online, care și acesta este limitat în campanie, expunerea de televiziune este și ea limitată, pentru că sunt alte subiecte de actualitate.

Întâlniri cu oamenii, câte poți să faci într-o lună și cât ai fi putut să faci în jumătate de an sau în trei-patru luni. Dar acum nu mai e momentul să mă plâng de acest lucru. Am luat-o ca atare. V-am spus atunci la 1 noaptea am acceptat fără niciun fel de condiție, doar ca un bun coleg, ce tot încerc să explic că sunt, chiar dacă nu sunt crezută până la capăt.

Rep: De propriii colegi…

Gabriela Firea: Uneori da. Dar eu sunt convinsă că voi reuși să-i conving. Sunt insistentă în a demonstra că sunt un om corect și niciodată n-am lovit sub centură sau n-am încercat să fac alte grupuri în alte zone decât cele din dezbaterea internă de partid, care până la urmă este esența democrației, nu să dezbați anumite idei.

Rep: Pe scurt, a fost atunci o eroare politică strategia inițială a conducerii PSD de a merge cu Cârstoiu?

Gabriela Firea: Conducerea PSD a motivat această alegere prin faptul că partenerii de la guvernare nu au fost de acord în coaliție să existe un candidat din partea PSD, subliniind faptul că acel candidat, eu sau altcineva, nu ar fi obținut voturile din partea electoratului PNL, așa numitul electorat de dreapta. Și atunci, pentru maximizarea șanselor, de comun acord, s-a ajuns la această idee de candidatură independentă. Și luăm explicația ca atare. Experimentul s-a derulat în văzul tuturor, s-a încheiat cu decizia din acea noapte din coaliție.

Rep: Cine ar trebui să deconteze, doamna Firea, dacă PSD pierde Primăria București?

Gabriela Firea: Mi-aș dori să nu deconteze bucureștenii.

Rep: Dar politic?

Gabriela Firea: Politic avem fiecare în parte, dacă e să vorbim așa de vinovăție un termen foarte grav, fiecare în parte avem câte ceva să ne reproșăm. Nu cred că a fost cineva perfect. Eu una nu pot să spun că am fost pre-candidatul ideal, probabil pentru colegii mei. Dacă aș fi fost considerat așa, nici nu se mai punea problema. Fiecare avem o parte din vină și ce-mi aparține eu îmi asum. Dar eu vă spun la cum se derulează lucrurile și la tot ceea ce ne propunem să facem după 10 iunie nu va exista nicio astfel de discuție în care cineva să-i reproșeze altcuiva respectiva strategie. Pentru că ea practic se diluează ca și intensitate din partea PSD, fiindcă a fost luată în coaliție.

Rep: Se diluează și nu prea, pentru că Marcel Ciolacu și-a asumat propunerea – eșec numită Cătălin Cârstoiu. Știm asta și de la domnul Ciucă. N-a fost propunerea noastră, au spus liberalii, domnul Ciolacu a făcut-o.

Gabriela Firea: Acum dați-mi voie să dau un răspuns care nu știu cât o să placă unor persoane, dar nu venim la interviuri să dăm răspunsuri pe plac. Am avut o colaborare foarte bună aș putea să spun, ca ministru al familiei, cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și chiar îl respect din toate punctele de vedere. Și chiar cu miniștrii liberali am avut o colaborare foarte bună, și în parlament cu senatorii și deputații PNL. Dar nu m-am simțit foarte bine ca prim-vicepreședinte al PSD când domnul președinte Nicolae Ciucă a spus la un post de televiziune aseară că în cazul în care primăria Capitalei este recâștigată de actualul primar ce va face PNL? Și răspunsul a fost toate variantele sunt pe masă. Păi, cum sunt pe masă? Noi suntem într-o coaliție politică, guvernăm această țară, avem miniștri de la PNL și PSD iar noi la București vom guverna local cu USR?

Rep: Ce ați înțeles dvs din întrebarea toate variantele sunt pe masă? Ați simțit lipsă de loialitate politică?

Gabriela Firea: Nu sunt sensibilități de candidat acum, n-am vorbit ca în calitate de candidat. Sincer, nu a fost o declarație corectă. Răspunsul corect și loial față de partenerul de coaliție era: vedem după 10 iunie, dar noi avem un parteneriat cu PSD la guvernare. Dorim să avem majoritate în Consiliul General tot cu PSD pentru că avem primari de sectoare care sunt candidați PSD-PNL iar listele de la alegerile locale de la sectoare sunt PSD-PNL Cum adică toate variantele sunt evantai pe masă? Dar haideți să spunem că este o lipsă de atenție.

Rep: Noi am înțeles din această declarație că liberalii iau în calcul inclusiv ieșirea PNL de la guvernare după alegerile din iunie? Dvs ați înțeles asta?

Gabriela Firea: Nu, nu. Eu am înțeles că Bucureștiul este foarte greu. Că întotdeauna în Capitală a fost mai dificil de luat decizii. Poziționările au fost nu întotdeauna în conformitate cu deciziile la nivel național. Știm foarte bine cine a asigurat până acum trei luni majoritatea în Consiliul General.

Rep: Adică PNL.

Gabriela Firea: Adică PNL București…

Rep: Și vă așteptați că dacă pierdeți să asigure mai departe această majoritate cu USR și Nicușor Dan.

Gabriela Firea: Eu sper că nu. Pentru că asta într-adevăr ar fi o lipsă de loialitate la nivel național.

Rep: Dar poza de pe stadion doamna Firea?

Gabriela Firea: Mă loviți fix în inimă, așa. Așa mă simt eu.

Rep: Ați simțit tot lipsă de loialitate.

Gabriela Firea: Nu am înțeles, sincer. Am ascultat și răspunsul domnului primar la întrebarea dvs.

Rep: S-a nimerit să fie acolo.

Gabriela Firea: Nu cred acest lucru. Am fost primar general. Știu cum se gestionează activitatea de pe Arena Națională. Știu unde este loja VIP. Știu cum sunt amplasate acele scaune din fața lojei VIP. Știu de asemenea cum se distribuie invitațiile pentru demnitari. Și știu de asemenea că serviciile de protocol discută foarte mult toate detaliile. Nu doar cu ce se îmbracă demnitarii la un meci, cu ce mașină vin și cine-i însoțește. Cu fiecare, cine stă în dreapta, cine stă în stânga, cine stă în spate că sigur sunt fotografiați, cine stă în față. Aceste detalii nu poate nimeni să nege că nu se discută de consilierii de presă, de protocol.

Rep: Deci credeți că Nicușor Dan și Nicolae Ciucă au dorit să fie văzuți pe stadion.

Gabriela Firea: Nu știu exact procentajul fiecăruia, dar cu siguranță a fost un mesaj subliminal.

Rep: Și nu au fost surprinși?

Gabriela Firea: Eu nu cred că au fost surprinși. A fost un fel de mesaj, planul A a fost acesta, dacă planul A nu iese, noi avem și un plan de rezervă.

Rep: Adică Nicușor Dan.

Gabriela Firea: Din păcate pentru oraș, da.

Rep: Marcel Ciolacu ar trebui să deconteze politic un eventual eșec al PSD-ului la Primăria București?

Gabriela Firea: Eu spun că nu. Și vă spun și de ce. În primul rând contează foarte mult ca președinte de partid, să iei cea mai bună decizie în acel moment. Deși președintele Ciolacu m-a prezentat ca fiind candidatul cert cu un an înainte, dacă vă aduceți aminte, la Buzău…

Rep: Candidatul momentan, dacă țin mine…

Gabriela Firea: Prima dată am fost candidat candidat, pe urmă am început să am alăturate ori sintagme, ori cuvinte. Merg pe ideea că nu eram într-o formă, din păcate, politică bună și dumnealui a vrut binele partidului.

Rep: Ați spus explicit la un moment dat, într-o declarație pentru bugetul.ro din urmă cu trei luni, că Marcel Ciolacu nu a făcut suficient pentru candidatura dumneavoastră.

Gabriela Firea: La acel moment da, pentru că eu vorbeam cu colegii din coaliție.

Deschid o mică paranteză: la discuțiile despre București, deși sunt prin vicepreședinte al PSD, nu eram invitată și îmi înțeleg colegii pentru că eram eu în situație și nu era așa plăcut pentru colegii mei să discute toate variantele de față cu mine, că până la urmă suntem oameni și nu e atât de simplu. Și atunci pentru respectivul moment eu așa am simțit pentru că aflam din coaliție diferite discuții care se purtau. Dar acum pot să vă spun, ce simt eu acum, că în această lună am am avut și am susținerea și a președintelui Ciolacu, și a secretarului general Paul Stănescu, și a șefului de campanie la nivel național, Mihai Tudose, și a colegilor miniștri, parlamentari, echipa de comunicare de la partid, colegii de la București, Daniel Băluță și Robert Negoiță și ceilalți colegi ai mei, toți președinții de la sectoare. E adevărat că se pune întrebarea pe care ați adresat-o și dumneavoastră în ce măsură aș fi putut avea o campanie mai puternică dacă aș fi avut și o precampanie de măcar trei luni?

Rep: Spuneți că acum simțiți susținere. Nu vi se pare că domnul Ciolacu a încercat să vă tragă pe dreapta dacă vreți să scape cumva politic de dumneavoastră din partid? Cel puțin două momente: scandalul azilelor groazei și episodul Cârstoiu. Nu sunt cam multe episoade în care conducerea pare să facă pasul înapoi, să nu vă susțină suficient?

Gabriela Firea: Poate am greșit și eu și atunci era o reacție firească, dar cert este că întotdeauna noi am fost foarte loiali în cadrul deciziilor din coaliție, loial partenerilor din partea PNL. De aceea spuneam că nu m-am simțit foarte confortabil nici cu declarația de aseară, nici cu momentul de la Arena Națională. Fiindcă decizia aceea de a avea candidat comun, un independent, a fost provocată mai mult din partea PNL, pentru că ei au venit și au și recunoscut această discuție și analiză în coaliție, că publicul lor, publicul PNL, nu m-ar vota.

Dar eu chiar îmi pun întrebarea de ce? Pentru că în mandatul de primar general nu am luat doar măsuri de stânga. Am luat multe măsuri care pot fi considerate de dreapta și sunt de dreapta și, repet, în Parlament am o relație foarte bună cu toți colegii de la PNL, la fel cum am avut relația cu miniștrii PNL. Asta asta este situația.

Nu dorește să scape de mine și chiar dacă dacă au existat anumite discuții în trecut, nu foarte cordiale, nu mai suntem în acele momente. Le-am depășit. Viața politică seamănă, întrucâtva și cu viața noastră cotidiană. Avem suișuri și coborâșuri, avem momente în care ne înțelegem mai bine, ne simțim mai bine, avem momente în care opiniile nu coincid și unele apar și public și atunci se pot interpreta.

Rep: Dacă după alegerile astea va trebui să mergeți la Bruxelles europarlamentar, veți sta departe de politica internă timp de 5 ani?

Gabriela Firea: Mi-aș dori să lucrez vizavi de Cișmigiu, la Primăria Capitalei pentru că sunt un om mai activ și mai dinamic decât actualul primar și vreau să închei proiectele pe care dumnealui nu a dorit să le continue. Și simt că acesta este momentul cel mai bun în care pot să muncesc din nou acolo. Mă simt mult mai potrivită pentru administrație.

Dacă nu va fi să fie, firește, fiind locul trei pe lista de europarlamentare, voi merge la Bruxelles. Adică, adică dacă plec, sunt activă, în sensul că voi fi foarte activă, nu mă voi retrage politic. În sensul acesta voi fi activă și acolo. Voi fi activă și în România și în țară mă voi implica.

Sunt o persoană dinamică și activă și nu mă va opri această nouă provocare din a fi așa cum sunt și în viața privată.

Rep: La prezidențiale, PSD ar trebui să meargă cu candidat propriu sau împreună cu PNL?

Gabriela Firea: Candidat împreună cu PNL, dar să fie Marcel Ciolacu candidat împreună cu PNL? Dar să fie Marcel Ciolacu. S-a spus candidat comun la București, domnul Cârstoiu. Prin paralelism, noi asta ne doream, candidat comun și la prezidențiale.

Rep: Dacă veți câștiga al 2-lea mandat la Primăria București în iunie, acum veți avea automat o mare validare la vot. Luați în calcul să vă înscrieți în cursa internă pentru Cotroceni? Vă întreb asta pentru că în sus, Ciolacu a declarat săptămâna trecută că și-ar dori o competiție internă pentru desemnarea candidatului la prezidențiale.

Gabriela Firea: Nu, niciodată. Sunt un om foarte serios și de cuvânt. Mi-am dorit într-adevăr și am spus-o explicit, nu am dat după cireș, am spus de la început că vreau să candidez din nou la Primăria Capitalei, că am plecat prea repede. Puteam să fac multe lucruri, am pierdut cu un scor mic față de contracandidatul meu. Dumnealui a fost susținut atunci de două partide mari în București la acel moment, pentru că era alta configurația politică și cred că pot să dau rezultate bune în administrație. Sub nicio formă nu m-a tentat niciodată și cred că de aici, de la anumite speculații, mi s-au întâmplat mie și anumite lucruri nu tocmai plăcute în viața politică.

Rep: Dar pentru viitor ați fi tentată de o candidatură la Cotroceni?

Gabriela Firea: Nu mă văd într-o astfel de postură. Mă văd tot în administrație, îmi place această muncă în administrație. Cred că deși pare anostă, îți dă satisfacții foarte mari. Dar chiar e o mare satisfacție când construiești un spital, cum am construit Spitalul Gomoiu, Spitalul Foișor, când construiești o un pod, o supralărgire, când vezi că nu se mai învață niște școli în trei schimburi.

Rep: O candidatură la șefia PSD o luați în calcul?

Gabriela Firea: Niciodată. Am văzut ce înseamnă să fii președinte al Partidului Social Democrat. Este foarte greu, e cumplit, e mai greu decât primar al Bucureștiului din anumite puncte de vedere. În general este greu să fii președinte de partid, mai ales un partid mare, cel mai mare partid din România, cum este PSD. În administrație, în ciuda fluctuațiilor, ai și multe aspecte predictibile. În politică sunt mai mult necunoscute, și foarte multe nuanțe. Și mai e ceva. Chiar dacă avem exemplul Republicii Moldova, eu nu simt că România este pregătită pentru a avea un președinte femeie și nici președinte de partid femeie.

Rep: Dar doamna Dăncilă, fosta președintă PSD?

Gabriela Firea: A fost un președinte numit de un om. Toată stima și tot respectul pentru doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, dar noi toți știm cum s-au întâmplat acele lucruri. Dacă vrei să ai o carieră stabilă, trebuie să ai grijă de bază, de fundație și pe urmă să te duci spre vârf. În momentul când vii propulsat, este foarte greu să-ți câștigi respectul. Eu nu spun altceva decât că a fost un lucru bun că am avut o femeie prim-ministru și femeie președinte de partid, dar tot partidul știa cum s-a ajuns la acea conjunctură politică.

Și atunci, sincer, nu m-aș simți confortabil să știu că am fost ca mutată ca o piesă de pe tabla de șah.

