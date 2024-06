INTERVIU Gabriela Firea: Cred că Piedone nu se va retrage din cursă. A întețit atacurile la adresa mea în ultima perioadă

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria București, a declarat luni într-un interviu pentru G4Media că din datele pe care le are Cristian Popescu Piedone nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Ea a spus că Piedone, candidatul PUSL, și-a intensificat atacurile la adresa ei în ultima perioadă, iar calculul PUSL ar fi acela de a miza pe Piedone ca să treacă pragul electoral pentru lista de europarlamentare, la Consiliul General și la alegerile parlamentare.

Vezi VIDEO fragmentul din interviul realizat de Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi cu Gabriela Firea

Rep: Dacă se retrage din cursă domnul Piedone, cine ar beneficia, dumneavoastră sau Nicușor Dan? Pentru că domnul Dan a susținut aici, la interviul G4 Media, că ar câștiga și, în ipoteza în care Piedone se retrage din cursă.

Gabriela Firea: Atunci nu vă dau acel răspuns, pentru că mă veți eticheta că v-am răspuns iar ca un politician. Deși cum aș putea să vă răspund altfel, mai ales în ultima săptămână de campanie. Și aș putea să vă spun că și mie, după calculele mele, mi se pare că aș câștiga și că cele mai multe voturi de la dumnealui ar veni către candidatura mea. Dar vă spun foarte sincer că eu nu am intrat în această cursă după acele 16 ore grele de la Palatul Victoria în care s-a dezbătut în cadrul coaliției, situația în care eram la acel moment și la ora 1:30 noapte, eu nu am pus nicio condiție. În momentul în care mi s-a spus mie și domnului Burduja că trebuie să ne reprezentăm partidele și candidăm separat la Primăria Capitalei și la Consiliul General și împreună doar la sectoare.

N-am pus condiția să se retragă cineva sau nu știu ce favoruri să mi se facă. Am spus că este o muncă de echipă, nu contează sentimentele acum. În acel moment chiar nu mai contau sentimentele personale, conta doar faptul că sunt într-o echipă, mă integrez, vreau să rămân în această echipă și am acceptat, indiferent de rezultat. Într-adevăr, cam după două săptămâni de la acel moment au apărut în mass-media informații mai mult pe surse că este posibilă această retragere (a lui Piedone – n.red.), dar eu nu am luat-o în calcul. Nu am pornit de la ideea că intru în campanie și mi se vor maximiza șansele dacă se retrage cineva. Aceștia suntem, am pornit la drum în campanie.

Dacă e să-mi pare rău de ceva, este că până la urmă și nu vreau acum să par o victimă, dar cea mai tocată și analizată și pusă sub lupă candidatură a fost tot a mea, pentru că eu am primit din partea celorlalți patru candidați cele mai dure critici. Până la urmă, tot eu am fost în dezavantaj și din partea domnului Burduja, și din partea actualului primar, și din partea domnului Popescu ș.a.m.d.

Rep: Deci, dacă s-ar retrage domnul Piedone, spuneți….

Gabriela Firea: Eu cred că nu se retrage. Și atunci de ce să mai speculăm? E opinia mea bazată pe felul în care și-a dus campania electorală, felul care a întețit atacurile la adresa mea în ultima perioadă. Știe și dumnealui pentru că are cifre, că mă apropii vertiginos de actualul primar ca procentaj și că am o șansă reală.

Eu nu spun că am câștigat alegerile, că ar fi nerealist să spun acum, cu o săptămână înainte, spun că am o șansă bună și meciul încă se joacă.

Rep: Cum vă explicați atacurile lui Piedone? Pentru că el ia din publicul dumneavoastră, nu din publicul lui Nicușor Dan, este susținut de partidul domnului Dan Voiculescu, cu care de-a lungul timpului ați avut relații relații bune și totuși candidează împotriva dumneavoastră. Un candidat apărut din de unde vă așteptați mai puțin.

Gabriela Firea: Această întrebare mă ajută să-mi argumentez răspunsul și la întrebarea anterioară, că nu aveau cum să se ducă voturile domnului Cristian Popescu în proporție covârșitoare către actualul primar. Dar eu nu vreau să-l contrazic. De ce să-l contrazic pe domnul primar, dacă dumnealui face așa calculul. E și matematician. Am aici un dezavantaj, îl lăsăm să creadă așa.

Ce am înțeles din exprimările publice, că (PUSL – n.red.) își doresc să treacă pragul electoral pentru lista de europarlamentare și de asemenea în Consiliul General, probabil vizează și candidatură separată la alegerile parlamentare de la finalul anului și mizează pe președintele de fapt al partidului, primar, pe personalitatea domniei sale. Eu așa am tradus, ca să spunem, această atitudine politică.

Pentru că, dacă vă aduceți aminte noi am avut colaborări, am avut protocoale, alianțe. Doamna Grapini este la noi pe listă la europarlamentare pe locul 10, deci eligibil, care a fost până ieri practice membru activ al P USL.

Ca ministru al Familiei, am avut-o secretar de stat pe doamna Doina Pârcălabu, membru PUSL. Colaborările au fost în special în ceea ce mă privește în domeniul social, toate proiectele care au ținut de femei, de copii, de tineret și în plan parlamentar, de asemenea, au fost colaborări.

Rep: Ați încercat dumneavoastră sau soțul dumneavoastră sau alți apropiați să-l convingeți pe Piedone să se retragă din această cursă?

Gabriela Firea: Eu nu l-am căutat pentru că am simțit de la început care mesaje, simplist vorbind, răutăcioase față de mine. Puțin mai sofisticat vorbind, mă are în target cu campania domniei sale. Nu i-am răspuns cu aceeași monedă.

Rep: Dumneavoastră nu, da soțul dumneavoastră?

Gabriela Firea. Nu. Și știu că au fost la începutul campaniei niște discuții politice la nivel înalt care s-au oprit acolo, că au fost niște tatonări, dar au rămas la nivel de tatonare la acel moment. Și soțul îmi respectă rugămintea, și anume să mă lase pe mine să activez în domeniul politic așa cum pot și mă pricep, chiar dacă nu am atât de multă experiență și a înțeles că din dorința de a mă ajuta de multe ori s-a interpretat greșit și s-a obținut efectul contrar decât cel al unui sprijin. Și a înțeles acest lucru într-un final și se ocupă doar de problemele sale de administrație. Oricum nu are funcție politică și se mărginește, eventual, dacă sunt supărată, să mă consoleze în calitate de soț, dar nu ca un politic.