INTERVIU Eugen Tomac: În momentul de față există două opțiuni foarte clare: stânga comasată PSD-PNL și Dreapta Unită / Facem apel ca lumea să iasă la vot și să nu risipească votul, pentru că se pregătește o mare fraudă

Președintele PMP, Eugen Tomac, candidat la Parlamentul European din partea Alianței Dreapta Unită, a declarat, într-un interviu, că, în momentul de față, există două opțiuni foarte clare pentru români la alegerile din 9 iunie: stânga comasată PSD-PNL și Dreapta Unită.

Eugen Tomac face apel ca lumea să iasă la vot și să nu risipească votul, pentru că „se pregătește o mare fraudă”. Liderul PMP a explicat și de ce este important ca românii din diaspora să voteze în număr cât mai mare.

Eugen Tomac a amintit principalele teme pentru care s-a luptat în actualul mandat de europarlamentar: aderarea la Schengen și Rezoluția privind restituirea tezaurului confiscat de către Federația Rusă.

În următorul mandat, Eugen Tomac dorește să promoveze puternic în Parlamentul European este dosarul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană și să explice de ce nu trebuie exclus pe viitor scenariul ca, în interiorul Uniunii Europene, Republica Moldova să se unească cu România, pentru că doar așa poate avea garantată securitatea.

Reporter: Bună ziua, am intrat pe ultima sută de metri a alegerilor. Sunt aici cu domnul Eugen Tomac, liderul Partidului Mișcarea Populară și candidat Alianța Dreaptă Unită la europarlamentare. Începem direct cu prima întrebare. În urmă cu o săptămână, Tribunalul București a validat congresul PMP din 2022, unde ați fost ales președinte al partidului, după o luptă în instanță de 2 ani. Cum comentați această validare?

Eugen Tomac: Este o ultimă veste care confirmă ceea ce noi de la început am spus, că întregul proces de schimbare a conducerii în PMP s-a desfășurat democratic, respectând regulile prevăzute de lege. Nu este primul proces pe care l-am câștigat, el este procesul care a fost discutat foarte mult și din cauza acestui congres am avut mai multe dezbateri interne care s-au succedat cu organizarea altui congres, care la rându-i a fost validat în ambele instanțe, în justiție.

Aici discutăm însă despre altceva, mult mai grav, despre faptul că există oameni care sunt dispuși să facă jocuri politice în avantajul competitorilor noștri sau adversarilor noștri politici. Asta este foarte grav, este grav, grav pentru democrație, este grav pentru viața politică românească, pentru că există această tendință de a elimina orice deranjează pe scena politică și PMP-ul devenise un actor care deranja foarte mult. De altfel, nu este un secret pentru nimeni că și PSD și PNL au încercat, într-o formă sau alta, să distrugă acest partid. Faptul că mii de oameni și discutăm aici de mii de aleși locali, consilieri, primari și-au dorit să păstrăm această identitate, să nu ne lipim de partidele care sunt în preajma PSD este un lucru foarte bun și asta m-a încurajat să duc mai departe această luptă care n-a fost ușoară, pentru că interferențele au fost de toate felurile și asta este destul de grav, pentru că observăm cum actori politici folosesc toate instrumentele statului pentru a-și atinge obiective. Și în cazul nostru s-a întâmplat acest lucru pentru că în mod abuziv ne-a fost sistată subvenția de la bugetul de stat pe care o meritam și conform legii, pentru că aveam un număr de peste 2.000 de aleși locali, primeam o sumă de bani de la bugetul de stat. Acest lucru s-a întâmplat timp de un an de zile. PMP a fost lipsit de acest capital financiar important, pentru că asta a însemnat să închidem zeci de sedii din țară. S-a dat acest semnal că partidul nu mai este valabil și evident pentru orice om politic, atunci când există această presiune, ea produce efecte și le-a fost mult mai ușor celor din PSD și PNL să racoleze oameni. Practic, a fost un plan premeditat pentru anul 2024. Și PMP-ul a făcut parte din acest plan al lor, pentru că lichidând partide mai mici le-a fost mult mai ușor să își organizeze această împărțire politică. N-au reușit. Noi ne-am ambiționat, am rămas în viață.

Drept dovadă și după foarte mult timp, deși în lege spune că în 30 de zile trebuie să fie consemnat rezultatul unui congres în Registrul Partidelor Politice, iată, în cazul nostru a durat mai bine de 2 ani de zile și nu doar că am reușit, am pus umărul la o construcție importantă, la o opoziție unită și mă bucur că astăzi Alianța Dreapta Unită, chiar dacă a fost respinsă de pe buletinele de vot inițial de BEC la propunerea PSD, este un actor politic care va conta enorm în ecuația alegerilor din acest an și inclusiv locale, cât și europarlamentare.

Reporter: Ați anticipat o altă întrebare a mea vizavi de banii cuveniți de la bugetul de stat, cum mai este situația acuma?

Eugen Tomac: A fost blocată, s-a deblocat, a fost blocată finanțarea partidului în mod abuziv. Eu am fost, așa cum ați amintit și dumneavoastră, ales, reales din nou, pentru că am mai fost și înainte președinte al PMP în februarie 2022.

Din februarie 2022 până în iunie 2023, Autoritatea Electorală Permanentă n-a avut nicio problemă cu finanțarea. Până la urmă e finanțat partidul, nu un cetățean, indiferent cine deține funcția de președinte al partidului. Și atât timp cât nu am avut o opțiune foarte clară, exprimată public în ceea ce privește direcția în care va merge partidul, n-a avut nimeni nicio problemă cu noi. În clipa în care am fost în mai 2023 la congresul USR și am transmis mesajul asumat de PMP, și anume că suntem dispuși spre construcția unei alianțe a opoziției unite, de dreapta, efectul a fost în două săptămâni. Autoritatea Electorală Permanentă a sistat fondurile pe care le primea de la bugetul de stat Partidul Mișcarea Populară.

Nici până astăzi această chestiune nu a fost clarificată, deși primim asigurări aproape în fiecare săptămână că în scurt timp se va rezolva, în condițiile în care motivele invocate de AEP sunt soluționate definitiv încă din 26 martie anul acesta, că există o decizie definitivă privind validarea mea ca președinte al PMP. În notificarea primită de partid anul trecut, în iunie, Autoritatea Electorală Permanentă menționa că în 10 zile, din clipa în care se clarifică acest aspect, ne va vira întreaga sumă. Noi am făcut campanie electorală în condiții extrem de complicate în comparație cu celelalte partide, pentru că pur și simplu chiar și resursele pe care, teoretic, avem dreptul să le utilizăm nu ne-au fost puse la dispoziție de către actuala putere.

Reporter: La ce scor vă așteptați pentru Alianța Dreaptă Unită pentru alegerile locale și europarlamentare în fața alianței PSD-PNL?

Eugen Tomac: Eu îmi aduc aminte că, acum un an de zile, PNL-ul spunea, într-o reuniune pe care a organizat-o, că la toate alegerile vor merge pe cont propriu „Prin noi înșine”. Țin minte și cum au umplut toată țara cu mesaje cu „prin noi înșine” și am observat că, dintr-odată, acest „prin noi înșine” s-a transformat prin noi înșine în PSD. Pentru că realitatea politică este cea pe care o știu toți cetățenii. Pe 9 iunie vom avea alegeri europarlamentare comasate cu alegerile locale, comasare organizată într-un mod total netransparent, cu scopul de a ascunde un decont politic pe care trebuiau să-l primească și PSD și PNL. Practic, PNL-ul s-a lipit de PSD pentru a nu se prăbuși total.

Acest lucru însă rămâne inevitabil și chiar dacă a lipsit aproape cu desăvârșire dezbaterea publică despre alegerile europarlamentare în aceste săptămâni de campanie electorală, pentru că toată lumea este concentrată pe dezbaterile ce țin de alegerile locale și pe undeva este și firesc, oamenii sunt mult mai interesați de cine este primar, cine va fi președinte, consiliul județean. Temele europene sunt foarte departe. Oricum, pentru societatea noastră, acum, când aveam prilejul să discutăm chestii serioase, totul este umbrit de această comasare nefericită, forțată și evident că suntem conștienți ce adversar avem în față și cred că și cetățenii știu că în momentul de față există două opțiuni pe piață foarte clare: stânga comasată PSD-PNL și dreapta unită USR, PMP, Forța Dreptei. Noi sperăm ca cetățenii să iasă la vot într-un număr cât mai mare și evident că, în acest context extrem de dificil, poate în alte situații ne-ar fi fost mai simplu să tratăm lucrurile dacă am fi avut doar alegeri europarlamentare în acest an.

Dar miza alegerilor din 9 iunie este foarte mare, pentru că în doar câteva luni de zile avem alegeri prezidențiale. Tot la inițiativa PSD și PNL a fost schimbat calendarul alegerilor prezidențiale, fără nicio explicație. La fel cum n-au dat nicio explicație de ce PSD și PNL candidează pe listă comună. La fel cum n-au dat nicio explicație de ce au comasat alegerile locale cu alegerile europarlamentare. Noi știm care este miza reală. Au vrut să ascundă acest decont politic și, evident, să-și pregătească terenul pentru alegerile prezidențiale și, cel mai probabil, pentru un candidat comun PSD-PNL. Orice ar spune PNL-ul, acum le reamintesc și acum un an de zile spuneau că „prin noi înșine” la toate alegerile și s-a încheiat prin noi înșine cu o listă comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare. Noi știm care este adversarul și de aceea facem apel în acest context ca lumea să iasă la vot și, doi, să nu risipească votul.

Sunt absolut convins că oamenii au propriile evaluări politice, ori propriile opțiuni, propriile convingeri. Însă în momentul de față miza nu este doar să primească un vot de încredere Alianța Dreapta Unită. Miza în momentul de față este ce primește România pentru următorii 10 ani de zile și de aceea sperăm să fim susținuți într-un număr cât mai mare de cetățeni români și n-aș intra în speculații de procente ș.a.m.d. Noi credem că avem și capacitatea de a guverna mult mai bine decât cei care sunt acum la putere, dar pentru asta trebuie să obținem voturi și de aceea suntem concentrați cu toată energia în această perioadă în bătălia pentru alegerile europarlamentare și, evident, alegerile locale, pentru că n-a fost simplu să luăm trei partide într-un timp foarte scurt, să desemnăm candidați comuni în toate județele, în marea majoritate a localităților, în condițiile în care PSD și PNL, evident, au utilizat toate mijloacele pentru a descuraja orice formă de opoziție.

Reporter: Ați menționat teme europene de care suntem interesați. Sunt românii interesați. În martie spuneați la un moment dat că vreți să transformați Prutul în râu navigabil și să vorbiți despre lucrul acesta în Parlamentul European. Cum vreți să faceți asta?

Eugen Tomac: Da, cred că cele două guverne de la București și Chișinău ar trebui să fie un pic mai pline de inspirație și să profite de contextul actual, când Uniunea Europeană este atentă la tot ce se întâmplă în estul Europei, la tot ce se întâmplă în Republica Moldova și, cu atât mai mult, finanțează proiecte mari prin care protejăm mediul și, evident, încurajăm dezvoltarea. Prutul navigabil este un proiect mai vechi. El a fost pus în aplicare o perioadă scurtă de timp, în perioada interbelică și eu cred că în contextul actual, când avem nevoie de autostrăzi noi, de infrastructură nouă de dezvoltare a acelei zone, pentru că și de o parte și de alta Prutului, din punct de vedere economic, lucrurile nu funcționează extraordinar. Și cred că un asemenea proiect prezentat Comisiei Europene, dacă vreți, în contextul războiului din Ucraina, când infrastructura noastră lasă de dorit în ceea ce privește inclusiv transportul din Republica Moldova și Ucraina, putem obține un grant consistent de la Comisia Europeană pentru a transforma într-un timp destul de scurt – discutăm de un an, doi maxim – Prutul într-un fluviu navigabil, astfel încât Prutul să devină acea autostradă verde de care România are nevoie în acea parte a țării, la fel cum are nevoie și Republica Moldova. Deci, cred că un asemenea demers comun din partea guvernului de la București și Chișinău poate fi promovat la nivel european. Și eu, evident că în calitate de deputat în Parlamentul European, voi insista pentru promovarea unui asemenea proiect, pentru că el este necesar, util, este verde și se pliază perfect pe agenda Uniunii Europene.

Totuși, să avem voință, un pic mai mult curaj și imaginație pentru a îl pune în aplicare, mai ales că Republica Moldova, la fel ca și România… Repet, zona respectivă are nevoie de investiții.

Reporter: Mai sunt câteva zile până la alegeri, vine ziua alegerilor, trece iunie. Ce planuri aveți după iunie? Mergeți mai departe împreună cu USR și Forța Dreptei?

Eugen Tomac: Categoric, da. Abia am făcut încălzirea în această campanie. Am reușit să armonizăm lucrurile peste tot în țară. Sunt convins că vom obține rezultate foarte bune atât în București, cât și în Timișoara, în Bacău, în Brașov, în Constanța, în Maramureș, la Iași, indiscutabil, Suceava. Deci avem zone unde Alianța Dreapta Unită va câștiga primării importante și, evident, suntem pregătiți pentru următoarele bătălii, pentru că în 2024 nu avem doar locale și europarlamentare. Cu binecuvântarea, între ghilimele, a PSD, vom avea campanie electorală prezidențială în tot sezonul estival.

Practic, lunile iulie și august vor fi luni de campanie electorală. În septembrie vom avea primul tur al alegerilor prezidențiale și eu cred cu toată tăria că Dreapta Unită are capacitatea și va veni cu candidatul pregătit să intre în turul doi. Ăsta este obiectivul nostru și pentru asta am creat Alianța Dreapta Unită, astfel încât să le oferim românilor o alternativă valabilă. La ora actuală, PSD și PNL au organizat un simulacru de proces electoral doar cu gândul la cum se salvează ei și cum se realeg ei pe ei. Or, în această ecuație, din această ecuație sunt scoși exact cei care trebuie să se pronunțe, și anume alegătorii. Dacă ei cred că schimbând calendarul electoral pentru alegerile prezidențiale își sporesc șansele, se înșală. Pentru că lumea a început să judece. Și eu vin după mii de kilometri parcurși în întreaga țară împreună cu ceilalți colegi, cu președintele Cătălin Drulă, cu președintele Ludovic Orban.

Ne-am întâlnit cu mii și mii de oameni. Românii sunt dezamăgiți, sunt nemulțumiți de creșterile de taxe, de inflație, de această instabilitate care plătește peste tot. Ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni de afaceri, cu foarte mulți antreprenori români care sunt nemulțumiți în continuare că nu suntem în Schengen. Sunt teme pe care trebuia să le discutăm în această campanie, dar pur și simplu actuala putere refuză dezbaterea, ceea ce este extrem de grav, pentru că, până la urmă, alegerile sunt despre competiție și trebuie să fie învestit cu încredere cel care este cel mai convingător și pregătit să preia voturile și încrederea cetățenilor. În momentul de față, noi nu avem, nu avem dezbateri, nu există critică, dacă vreți, constantă în raport cu toți competitorii, ceea ce este absolut necesar într-o democrație, în momentul de față asistăm la un proces periculos de pesedizare a României, proces pe care Klaus Iohannis l-a acceptat.

Și este partea acestui proces. Klaus Iohannis din 2020, care spunea că votați PNL, scăpați de PSD, a devenit la ora actuală unul dintre cei mai vizibili factori de promovare a pesedismului în România, prin tot ceea ce a făcut. Și românii nu vor uita că până la urmă rămâne în istorie drept președintele care a numit mai mulți premieri de la PSD decât Ion Iliescu. Și este o realitate politică.

Reporter: Ați menționat critica, să spunem, o critică constructivă. Alianța Dreapta Unită a acuzat recent guvernul, coaliția guvernamentală PSD-PNL că a distorsionat și fraudat alegerile locale și europarlamentare prin opt decizii politice. Dar ce argumente aveți pentru critica aceasta?

Eugen Tomac: Sunt niște realități. În primul rând, întregul proces electoral a fost conceput astfel încât să fie avantajați. Doar ei au comasat alegerilele locale cu alegerile europarlamentare, fără nicio explicație.

Doi, au introdus în jocul politic, în procesul de pregătire al alegerilor electorale, actori care nu participă la alegeri. Minoritățile nu participă la alegerile locale, nici la alegerile europarlamentare, dar au membri de drept în secțiile de vot și în birourile electorale. Există partide care nu participă la alegerile europarlamentare, dar au dreptul să-și desemneze membri în birourile electorale și în secțiile de votare, cum este Pro România, locurile pentru membri în secțiile de vot și membri în birourile de circumscripție din partea UDMR, acolo unde nu există minoritate, sunt repartizate celor din PSD și PNL. Sunt niște realități practic în momentul de față, iar PMP-ul, care este partidul europarlamentar, a fost inițial exclus din Biroul Electoral Central în mod abuziv. A trebuit să avem o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție ca să putem reveni la participarea la organizarea procesului electoral.

Am fost eliminați din secțiile de vot din străinătate. S-a creionat o practică distinctă pentru secțiile de vot din afară, în comparație cu cele din țară. În străinătate, alianțele trebuie să aibă un singur reprezentant în secțiile de vot. Alianțele trebuie să aibă atâția membri în secțiile de vot câte grupuri politice sunt în Parlamentul României, în condițiile în care discutăm de alegerile despre Parlamentul European. Deci, tot acest simulacru organizat ne duce cu gândul că, de fapt, se pregătește o mare fraudă. PSD va avea în secțiile de vot minim cinci reprezentanți, Alianța Dreapta Unită, unul singur și este evident că acest lucru a fost premeditat și este extrem de grav.

De aceea, răspunsul la toate aceste abuzuri este unul singur. Să-i rugăm pe români să vină la vot, să voteze într-un număr cât mai mare împotriva acestei înțelegeri murdare între președintele Iohannis și cei din PSD, pentru că în momentul de față a început un proces destul de agresiv de pesedizarea României și el trebuie oprit acest proces, pentru că obiectivul este Palatul Cotroceni și eu cred că românii trebuie să înțeleagă ce li se întâmplă și evident să se implice pentru că singurul instrument prin care putem opri acest proces este participarea la vot și, evident, un vot împotriva celor care au gândit tot acest plan care, repet, ne duce cu gândul că se pregătește o mare fraudă. Sunt cinci buletine de vot. În mod normal, trebuia să avem două secții: o secție pentru alegerile europarlamentare, o secție pentru alegerile locale. Vor fi cinci buletine de vot, cinci reprezentanți ai puterii cu unul, cel mai fericit caz, doi de la opoziție, în secțiile de vot.

Deci, în situația aceasta lucrurile sunt extrem de sensibile și ridică foarte multe semne de întrebare. De aceea, noi am făcut apel către toți membrii noștri care sunt în secțiile de vot să fie vigilenți și, evident, să participe până la ultimul vot, cu foarte multă atenție la procesarea rezultatului alegerilor.

Reporter: Pentru că ați menționat secțiile de vot din afara țării, la ce rezultate vă așteptați în diaspora?

Eugen Tomac: Din punctul meu de vedere, la aceste alegeri prezența nu va fi atât de mare ca la cele precedente, dintr-un motiv foarte simplu; în toată Europa, în perioada 6 – 9 iunie au loc alegeri europarlamentare. Practic, românii din Spania, din Italia, din Franța, din Germania, observă că și acolo există campanie electorală pentru alegerile europarlamentare și informația primă pe care și-o luau de obicei erau trusurile de presă din țară, fie că discutăm de ziare online, fie că discutăm de radiouri sau televiziuni. Or, întrucât în țară lipsesc aproape cu desăvârșire dezbateri despre alegerile europarlamentare, sentimentul meu este că numărul românilor care vor ieși la vot pentru alegerile europarlamentare pentru reprezentanții din România va fi mult mai mică, în condițiile în care, ei, fiind rezidenți în toate aceste state din Europa, pot vota pentru partidele de acolo care își desemnează reprezentanți în Parlamentul European. De aceea, eu sunt destul de rezervat cu privire la prezența foarte mare a cetățenilor români din afara granițelor și mă tem că aici vom avea o mare problemă, pentru că au înființat foarte multe secții, ceea ce este nu este rău, dar dacă va fi o prezență scăzută, atunci vor avea motive să spună că nu se justifică la prezidențiale să existe atât de multe secții, pentru că, iată, la europarlamentare românii n-au venit. Sunt foarte multe chestiuni pe care le luăm în calcul.

Tocmai de aceea, evident că ar fi extraordinar ca un număr cât mai mare de cetățeni români, din cei aproape 4,5 milioane de cetățeni care sunt peste hotare, să iasă la vot. Eu vin chiar acum din Republica Moldova, unde am avut cel puțin cinci întâlniri cu foarte mulți cetățeni români. Se pare că dincolo de Prut interesul este mult mai mare, pentru că Republica Moldova a devenit recent stat candidat la Uniunea Europeană, față de aceste alegeri, în comparație cu românii pe care i-am întâlnit la Roma, la Madrid și în alte zone ale Europei.

Reporter: În ce grup europarlamentar va alege PMP să intre după alegeri? Rămâne la PPE sau Renew?

Eugen Tomac: Nu am discutat acest subiect. A rămas ca după alegerile europarlamentare să clarificăm și aceste chestiuni, pentru că cele mai multe lovituri Partidul Mișcarea Populară le-a obținut în ultimele șase luni din partea unui partid care este în PPE și acest partid este PNL. N-o să pot uita niciodată cum PNL-ul a falsificat lista delegaților PMP la congresul PPE de la București și a invitat pe unii care nu erau membri PMP, tocmai pentru a mă pune pe mine într-o poziție complicată. PNL-ul a trecut o linie roșie în ceea ce mă privește pe mine, inclusiv subvenția. Ministrul de finanțe de o lună de zile ne tot amână că o vom primi, vom primi și n-am primit-o. PMP-ul, ca partid PPE, n-a putut să-și facă campanie tocmai pentru că un partid din PPE a trecut această linie și ne-a sancționat pe nedrept.

Deci, sunt chestiuni pe care le voi clarifica după alegeri, dar evident că eu mi-aș dori ca acest proiect Dreapta Unită să se consolideze și să mergem echipă unită mai departe.

Reporter: Pentru că ne apropiem de final, cred că e important ca oamenii care ies la vot să știe care sunt temele principale ale campaniei PMP și e important să le reamintim acuma, la final, și la nivel local și europarlamentar.

Eu pot să spun câteva chestiuni legat de ceea ce am făcut. Sunt printre deputații în Parlamentul European care a ținut pe agenda publică a Parlamentului dosarul Schengen mai bine de un an de zile. Dacă nu aș fi făcut presiune constantă în relația cu Comisia, în relația cu Consiliul, dacă nu aș fi deschis un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Consiliului UE pe acest subiect, eu sunt convins că nu s-ar fi ajuns la acest compromis rușinos pentru România, o intrare parțială în spațiul Schengen.

Am reușit să promovez una dintre cele mai importante inițiative din Parlamentul European care vizează România, și anume rezoluția privind restituirea tezaurului confiscat de către Federația Rusă. Am demonstrat că o temă de interes național pentru români poate deveni un obiectiv major pentru Uniunea Europeană, pentru că asta trasează rezoluția. Și aici am lucrat foarte bine și cu președintele Băsescu, și cu Vlad Botoș și cu alți europarlamentari români, indiscutabil, care au avut un rol important în această chestiune. Deci, am arătat că știm să ne apărăm interesele în Parlamentul European.

Următorul obiectiv pe care îmi doresc puternic să-l promovez în Parlamentul European este dosarul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Republica Moldova are nevoie imediată de un suport consistent din partea Uniunii Europene. Dar nu este suficient ca Republica Moldova doar să intre în Uniunea Europeană. Republica Moldova are nevoie de umbrelă de securitate și această umbrelă i-o poate oferi doar România.

Și următorul obiectiv ar fi să explic de ce nu trebuie exclus pe viitor scenariul ca, în interiorul Uniunii Europene, Republica Moldova să se unească cu România, pentru că doar așa poate avea garantată securitatea.

