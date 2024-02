Institutul Regional de Oncologie din Iași va lucra cu o reţea paralelă de calculatoare până se rezolvă problemele cauzate de atacul cibernetic

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi va lucra temporar cu o reţea paralelă proprie formată din zece calculatoare, până la remedierea problemelor cauzate de atacul cibernetic din noaptea de 11 spre 12 februarie, care a afectat funcţionarea serverelor de producţie pe care rulează sistemul informatic HIS, transmite Agerpres.

„Am reuşit să facem o verificare a bazelor de date, a serverelor din cadrul IRO. Baza de date care cuprinde informaţii despre activitatea institutului a fost virusată, dar nu este criptată. Baza de date pe care noi facem salvări în fiecare noapte de la ora 2,00 este intactă şi nu a fost accesată deloc, astfel că noi avem toate informaţiile de care avem nevoie ca să restaurăm toate datele pe un server nou, în aşa fel încât să lucrăm în condiţii de securitate. Doar că nu s-a reuşit până acum să se scaneze toate terminalele din institut, care sunt în jur de 400. Nu au venit firmele de mentenanţă să verifice toate echipamentele medicale şi atunci am decis să facem o reţea paralelă formată din zece calculatoare care să fie legate la serverul institutului, care este acum curăţat. Am mai făcut încă o copie la copie ca să avem o siguranţă în plus şi pentru o zi sau două vom lucra cu o reţea paralelă”, a declarat, marţi, managerul IRO Iaşi, Mirela Grosu.

Astfel, trei calculatoare vor fi amplasate în holul principal şi pe acestea se vor face toate internările continue şi de zi şi se vor opera externările, iar în amfiteatru vor fi instalate şapte calculatoare pe o reţea securizată. Două calculatoare vor fi accesate de angajaţii de la compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane şi cinci calculatoare vor fi pentru activitatea medicală.

Potrivit conducerii IRO, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că nu au fost furate date din instituţie.

„În cursul nopţii trecute, s-a făcut o verificare a traficului de date spre institut şi din institut în afară, în ultimele zile, şi nu a fost găsit nimic suspect. Colaboratorii de la firma respectivă ne-au dat certitudinea şi ne asigură că nu s-au furat date şi informaţii din institut, nici medicale, nici economice, de niciun fel. Probabil că toate procedurile lor vor mai dura o zi sau două, timp în care noi vom putea să lucrăm pe reţeaua paralelă şi care este în mediu curat. La finalul activităţilor, vom primi un raport cu ce au făcut, ce au găsit şi recomandări pentru implementarea pentru viitor a unor politici de securitate mai ample. Am luat legătura cu reprezentanţi ai firmei Genius IT, ai sistemului Hipocrate şi le-am comunicat să delege pe cineva ca să vină la Iaşi şi să lucreze, pentru că vom avea nevoie de asistenţă tehnică pe reţeaua nouă, să lucreze de aici. Nu o să le dăm voie să mai intre în reţea decât în momentul în care ne asigură că totul este sigur şi la ei şi pe accesul lor la noi”, a mai menţionat Mirela Grosu.

– Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iaşi este unul dintre cele 18 spitale din România care în cursul nopţii de 11 spre 12 februarie 2024 au fost atacate cibernetic, fapt care a afectat funcţionarea serverelor de producţie pe care rulează sistemul informatic HIS.

Din acest motiv, medicii şi personalul medical au fost nevoiţi, luni, să scrie de mână fişele de internare, reţete şi scrisorile de recomandare.