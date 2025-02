Înregistrarea este deschisă/ Conferința „Războiul Dezinformării: Conflictul Israel-Hamas și Impactul său în Regiunea Mării Negre”

G4Media organizează conferința regională privind dezinformarea legată de conflicte – cu focus pe războiul Israel-Hamas, la București, pe 25 februarie 2025, la Novotel City Center.

Acest eveniment va evidenția narativele dezinformării legate de conflictul Israel-Hamas, conexiunile acestora cu alte conflicte – în special războiul din Ucraina – și implicațiile lor mai largi. Experți din România, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova dar și din alte țări din regiunea Mării Negre, alături de oficiali guvernamentali, cercetători și academicieni, vor analiza evoluția acestor narative în ultimul an și modul în care acestea s-au răspândit pe rețelele sociale și în mediul online.

În cadrul conferinței, vor fi prezentate în exclusivitate rezultatele unor sondajelor de opinie publică privind percepțiile din România și Bulgaria, legate de conflictul Israel-Hamas oferind perspective unice asupra modului în care aceste narative influențează discursul regional.

Înscrierea, în acest formular:

Loading…

Înregistrarea este valabilă în limita locurilor disponibile și va fi confirmată printr-un email din partea organizatorilor pe care îl veți primi la finalul acestei săptămâni.

AGENDA PRELIMINARĂ

09:30 – 10:00 | Welcome Coffee

10:00 – 11:10 | PANEL I: Dezinformarea și războiul – Regiunea Mării Negre în bătălia narativelor Israel-Hamas – amenințări, impact, percepții publice

Cristian Pantazi , Redactor-șef, G4Media – Introducere în proiect & rezultate exclusive ale sondajului de opinie privind conflictul Israel-Hamas

, Redactor-șef, G4Media – Introducere în proiect & rezultate exclusive ale sondajului de opinie privind conflictul Israel-Hamas Bianca Toma , Director de programe, Centrul Român pentru Politici Europene – Narative manipulate: Conflictul Israel-Hamas și ecourile sale în regiune

, Director de programe, Centrul Român pentru Politici Europene – Narative manipulate: Conflictul Israel-Hamas și ecourile sale în regiune Gloria Trifonova, analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Dezinformarea Israel-Hamas și percepția sa publică în Bulgaria

analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Dezinformarea Israel-Hamas și percepția sa publică în Bulgaria Elizaveta Polyakova, analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Cum a folosit Kremlinul războiul Israel-Hamas drept armă în spațiul informațional din Ucraina

analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Cum a folosit Kremlinul războiul Israel-Hamas drept armă în spațiul informațional din Ucraina Vitalie Călugăreanu, Jurnalist DW, Republica Moldova – Rețelele de dezinformare din Moldova și rolul lor în amplificarea narativelor legate de război

Perspective din relatările de la fața locului:

Adelin Petrișor, jurnalist TVR

11:00 – 11:15 | Coffee Break

11:15 – 12:30 | PANEL II: Combaterea amenințărilor dezinformării legate de război – implicații și acțiuni

Moderator: Cristian Pantazi, G4Media

Csaba Asztalos , Președinte, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – Impactul dezinformării asupra coeziunii sociale și grupurilor minoritare

, Președinte, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – Impactul dezinformării asupra coeziunii sociale și grupurilor minoritare Marian Voicu / Cătălin Gomboș , Veridica.ro – Rolul mass-media în combaterea fake news-ului și propagandei legate de război

, Veridica.ro – Rolul mass-media în combaterea fake news-ului și propagandei legate de război Experți în Afaceri Externe / Apărare – Recomandări de politici publice și pași următori

CONTEXT

Această conferință face parte din proiectul DISINFO4BLACKSEA („Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”), finanțat de European Media and Information Fund și implementat de G4Media, Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), Center for the Study of Democracy (Bulgaria) și Veridica.ro.

Prin acest proiect, ne-am concentrat pe: cartografierea rețelelor de dezinformare – identificarea actorilor, surselor și mecanismelor din spatele fake news-ului legat de război în regiunea Mării Negre; monitorizarea evoluției narativelor – analizarea schimbărilor tematice ale dezinformării folosind cercetare, forensic digital, și monitorizare a rețelelor sociale; evaluarea percepției publice & a impactului – studierea modului în care dezinformarea influențează publicul din România, Bulgaria, Moldova, Georgia și Ucraina; investigarea influenței externe – analizarea modului în care Rusia, China, Iran și alți actori statali / non-statali amplifică narativele divizive la granițele UE; reacția politică & media – propunerea de soluții concrete pentru contracararea campaniilor de dezinformare.

—–

Material publicat în cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”, finanțat de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF).

Unica responsabilitate pentru orice conținut susținut de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF) revine autorului și nu reflectă în mod necesar pozițiile EMIF și ale partenerilor Fondului, Fundația Calouste Gulbenkian și Institutul Universitar European.

The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.