Inovație și creativitate: pulsul IAB MIXX Awards 2023. Ce tendințe arată publicitatea digitală din România [Parteneriat]

IAB MIXX Awards, singurul festival internațional de digital din România, este punctul de întâlnire al celor mai creative și mai eficiente campanii din industria românească. Aici fiecare campanie premiată devine un studiu de caz pentru inovație și excelență în marketingul digital. Rezultatele înregistrate de campaniile premiate și la nivel internațional arată că nivelul este ridicat, iar competiția reprezintă un real barometru pentru tendințele globale. Înscrierile sunt așteptate până pe 13 noiembrie, iar un juriu format din experți internaționali este pregătit să le evalueze. G4media este partener media al evenimentului în acest an și a discutat cu Doina Radicof și Alexa Constantinescu, parte din echipa de management a festivalului, despre noutățile pe care le aduce în acest an și așteptările față de înscrieri.

Care sunt principalele noutăți și inovații pe care le aduceți în cadrul IAB MIXX Awards pentru ediția din 2023?

Doina Radicof, Partnerships Director IAB MIXX Awards 2023: Ca în fiecare an, ne propunem ca festivalul să aducă în lumina reflectoarelor teme autentice și relevante pentru digitalul din România. Anul acesta, una dintre surprize o constituie introducerea a 3 noi categorii în competiție, în acord cu direcțiile de evoluție ale industriei: eCommerce, In-Game Advertising și Sustainability campaign.

O altă surpriză o constituie workshopul de co-creare susținut de președinta juriului, Ramona Todoca, cu tema ”AI + VR + The Metaverse: Will you fight or flight?”.

Ce teme sau tendințe majore în industria digitală vor fi reflectate în competițiile și prezentările din acest an?

Alexa Constantinescu, Communications Director IAB MIXX Awards 2023: În 2023, IAB MIXX Awards România reflectă tendințele cheie din industria digitală prin adăugarea a trei categorii noi de premii, fiecare reprezentând o arie de interes și evoluție importantă:

Sustainability Campaign: Această categorie nouă recunoaște eforturile brandurilor de a integra sustenabilitatea în inima strategiilor lor de comunicare digitală, evidențiind campaniile care promovează un comportament responsabil față de mediu și de societate.

Ecommerce: Amplificarea comerțului electronic este acum front și centru, cu o categorie dedicată campaniilor care demonstrează inovații în tehnica de vânzare online și îmbunătățirea experienței de cumpărături digitale.

In-Gaming: Reflectând popularitatea în creștere a industriei de gaming, noua categorie „In-Gaming” premiază campaniile care folosesc mediul de gaming ca platformă pentru storytelling creativ și engagement de brand.

O altă temă de importanță actuală este tema workshopului, Intersecția dintre Content și Tech: modul în care conținutul și tehnologia se intersectează pentru a oferi storytelling mai puternic și engagement în campaniile digitale.

Cum vedeți evoluția participării și a calității proiectelor în competiție de la an la an?

Doina Radicof, Partnerships Director IAB MIXX Awards 2023: În fiecare an observăm cu mândrie și bucurie o creștere nu doar a volumului de campanii înscrise în competiție, ci, mai important, a calității case-urilor și a creativității și eficienței campaniilor. În acest sens, validarea internațională a câștigătorilor locali din ultimii ani vine ca o dovadă de necontestat: cele mai multe premii la MIXX Awards Europe în 2023, Grand MIXX la Madrid în 2022.

Puteți oferi detalii despre evenimentele și sesiunile speciale programate pentru ediția din 2023? Care sunt subiectele-cheie?

Alexa Constantinescu, Communications Director IAB MIXX Awards 2023: Subiectul-cheie al acestui an este intersecția dintre tehnologiile emergente – inteligența artificială (AI), realitatea virtuală (VR) și Metaverse-ul – și impactul lor asupra publicității și creativității în comunicare.

Workshopul, condus de Ramona Todoca, directorul de creație la Wieden+Kennedy Amsterdam și președintele juriului de anul acesta, va avea ca temă „AI + VR + The Metaverse: Will you fight or flight?”. În cadrul acestuia, se va discuta despre cum pot profesioniștii din marketing și publicitate să utilizeze aceste tehnologii în avantajul lor, nu împotriva lor, și cum acestea pot fi integrate pentru a amplifica narativul de brand. Scopul este de a depăși senzaționalul și de a construi o viziune pragmatică și aplicată a viitorului imediat în publicitate și marketing.

Workshopul este destinat specialiștilor în marketing digital, din agenții de creație, media și digital, precum și brand managerilor care sunt interesați de forța creativității și potențialul tehnologic de a îmbunătăți comunicarea de brand. Acesta se va desfășura la BT Stup pe 7 decembrie și este limitat la 25 de participanți, oferind un cadru informal și interactiv.

Această sesiune specială, alături de gala de premiere și prezentarea celor mai bune lucrări creative din industrie, promit să fie punctele culminante ale festivalului IAB MIXX Awards din 2023, reprezentând o platformă valoroasă pentru învățare, inspirație și networking.

Cum vedeți rolul IAB MIXX Awards în promovarea excelenței și inovației în industria digitală din România?

Doina Radicof, Partnerships Director IAB MIXX Awards 2023: IAB MIXX Awards este un festival ce vorbește pe limba industriei, acordă agențiilor oportunitatea să scoată în lumina reflectoarelor cele mai inovative campanii, validează și premiază excelența în digitalul local. Mai mult decât atât, reprezintă o rampă de lansare pentru agențiile autohtone către validarea internațională, fiind singurul festival de digital din România care are corespondent la nivel internațional. Câștigătorii locali au ocazia să își demonstreze excelența în digital și în cadrul MIXX Awards Europe (lucru care s-a întâmplat foarte des în ultimii ani).

Există inițiative sau parteneriate speciale planificate pentru a sprijini tinerii profesioniști și start-up-urile în domeniul digital?

Doina Radicof, Partnerships Director IAB MIXX Awards 2023: În fiecare an ne propunem să aducem lângă noi parteneri care să sprijine industria și să contribuie la dezvoltarea ei. Printre partenerii de anul acesta se numără STUP, o inițiativă Banca Transilvania, ce oferă resurse prețioase oricărui business aflat la început de drum. De asemenea, workshopul de co-creare susținut de președinta juriului, Ramona Todoca, este organizat în parteneriat cu ADC, organizația oamenilor de creație din România. Cu ajutorul lor, vom putea oferi acces la insight-uri valoroase și o experiență autentică creativilor aflați la început de carieră.

Suntem recunoscători tuturor partenerilor noștri care susțin ediția de anul acesta a MIXX Awards, celebrând excelența în digital: YOXO, Teads, RTB House, Carrefour, United Media, Sense8, BT STUP, Therefour – Brand Strategists, DEV51, Absolut Vodka, Bilet.ro, Heineken Silver, VOYO, G4Media, IQads, Wall-Street, Paginademedia.ro.

Cum vedeți viitorul festivalului IAB MIXX Awards în contextul evoluției rapide a tehnologiei și a mediului digital?



Alexa Constantinescu, Communications Director IAB MIXX Awards 2023: Viitorul festivalului IAB MIXX Awards se profilează a fi extrem de dinamic, odată cu evoluția accelerată a tehnologiei și a mediului digital. Un aspect esențial va fi capacitatea festivalului de a se adapta la schimbările de consum media și de a aborda subiecte de interes emergente.Festivalul va continua să stimuleze inovația, oferind recunoaștere și vizibilitate pentru campaniile care reușesc să navigheze și să valorifice complexitatea digitală în moduri tot mai sofisticate.