Injecțiile pentru pierderea în greutate ar putea „încetini ceasul” îmbătrânirii biologice. Mai multe studii arată că Ozempic sau Wegovy tratează cauza de bază a unei serii de boli

Mai mult de zece studii au fost prezentate vineri la conferința Societății Europene de Cardiologie, arătând că semaglutida, cunoscută și sub numele de Ozempic sau Wegovy, are „beneficii de anvergură dincolo de ceea ce ne-am imaginat inițial”, transmite The Times. S-a constatat că medicamentul reduce nivelurile de inflamație din organism, indiferent dacă persoanele au pierdut sau nu în greutate.

Experții au sugerat că injecțiile ar putea trata mai multe afecțiuni legate de inflamație, inclusiv cancer, artrită, Alzheimer și Parkinson.

Cu toate acestea, studiile au arătat că medicamentele nu funcționează pentru toată lumea. Acestea pot provoca efecte secundare severe, inclusiv greață și vărsături, și sunt legate de o creștere de nouă ori a pancreatitei, o afecțiune potențial mortală, precum și de o creștere de patru ori a paraliziei stomacului.

O serie de studii la care au participat cercetători de la Yale și Harvard au arătat că semaglutida ar putea inversa boala renală, preveni insuficiența cardiacă, ar putea reduce hipertensiunea arterială netratabilă anterior și reduce cu o treime riscul de deces din cauza coronavirusului. S-a dovedit deja că acesta reduce cu o cincime decesele cauzate de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, potrivit The Times.

Semaglutida este primul dintr-o nouă generație de medicamente pentru pierderea în greutate și a fost introdus în 2018 ca tratament pentru diabetul de tip 2 sub numele de marcă Ozempic.

Experții au declarat că dovezile prezentate la congresul de la Londra demonstrează că ar trebui să fie utilizat pe scară mai largă ca „medicament multifuncțional” care „protejează împotriva unui spectru larg de amenințări pentru sănătate”.

Harlan Krumholz, profesor de medicină la Universitatea Yale, a declarat: „Este o fântână a tinereții… Aș spune că dacă îmbunătățești substanțial sănătatea cardiometabolică a cuiva, atunci îl pui în poziția de a trăi mai mult și mai bine. Nu este vorba doar de evitarea atacurilor de cord. Aceștia sunt promotori ai sănătății. Nu m-ar surprinde faptul că îmbunătățirea sănătății oamenilor în acest fel încetinește de fapt procesul de îmbătrânire.”

Krumholz, editor al Journal of the American College of Cardiology, care a publicat mai multe dintre noile lucrări, a declarat că descoperirea că semaglutida reduce inflamația independent de scăderea în greutate a fost crucială.

În Marea Britanie există peste 7 milioane de pacienți cu boli de inimă. Krumholz a spus că injecțiile pentru pierderea în greutate depășesc multe tratamente existente și ar putea înlocui necesitatea altor medicamente comune, cum ar fi statinele sau pastilele pentru tensiunea arterială.

În schimb, studiile arată că aceste injecții au fost asociate cu un risc de patru ori mai mare de obstrucție intestinală, atunci când alimentele nu pot trece prin intestin, ceea ce poate duce la o intervenție chirurgicală.

Profesorul John Deanfield, profesor de cardiologie la University College London, a declarat că medicamentele ar putea ajuta la prevenirea sau tratarea „bolilor de îmbătrânire”, cum ar fi demența și bolile de inimă.

El a spus: „Ideea este că, dacă vizați biologia inflamatorie, puteți modifica evoluția și consecințele mai multor boli… ați putea fi în măsură să modificați rezultatul pentru un întreg set de boli ale îmbătrânirii pe care am dori cu toții să le evităm. Acestea nu mai sunt medicamente pentru pierderea în greutate, cu toate controversele legate de medicamentele pentru stilul de viață, ci devin medicamente care vor viza bolile. Este incredibil de interesant”.

Deanfield este director la National Institute of Cardiovascular Outcomes Research și a consiliat guvernul cu privire la sănătatea preventivă a inimii.

Profesorul Bryan Williams, director științific și medical la British Heart Foundation, a declarat: „Este important să ne amintim că aceste medicamente nu se vor potrivi tuturor. În timp ce ritmul cercetării acestor medicamente relativ noi este interesant și baza de dovezi evoluează rapid, este prea devreme pentru a le saluta un tratament miraculos pentru afecțiunile cardiace.

„Rămân încă multe de înțeles, iar oamenii de știință sunt încă în curs de descoperire a mecanismelor care conduc la beneficiile observate în aceste studii.”

Unul dintre studii furnizează cele mai bune dovezi că medicamentele acționează prin combaterea inflamației în organism. Acesta a implicat 1 445 de pacienți cu insuficiență cardiacă, jumătate dintre aceștia primind semaglutid timp de un an, restul primind placebo. Participanților li s-au efectuat teste de sânge pentru a măsura nivelurile unui marker inflamator numit proteină C reactivă din sânge.

După un an de tratament cu semaglutid, nivelurile de inflamație au scăzut cu 43%. Autorul principal, profesorul Subodh Verma, de la Universitatea din Toronto, a declarat: „Semaglutida acționează independent de schimbările în greutatea corporală pentru a reduce inflamația. Acesta este un mesaj important și nou. Chiar dacă oamenii au pierdut cinci, zece sau 15 procente din greutatea corporală, gradul de reducere a inflamației a fost același.”

Un alt studiu a analizat 111 pacienți cu hipertensiune arterială „rezistentă la tratament”, ceea ce înseamnă că starea lor era necontrolată în ciuda faptului că luau cel puțin trei medicamente diferite, ceea ce îi expunea unui risc ridicat de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. O treime dintre pacienți au reușit să o controleze până la sfârșitul studiului.

Autorul, Dr. Cormac Kennedy, de la Trinity College Dublin, a declarat: „Semaglutida a funcționat acolo unde alte medicamente au eșuat. Studiul nostru a arătat că 26% dintre persoanele care au luat semaglutid au reușit să renunțe la alte medicamente pentru tensiunea arterială sau să reducă doza acestora”.

Între timp, o altă lucrare a Universității Harvard a constatat că pacienții pe semaglutid au fost cu 34% mai puțin susceptibili de a muri de Covid-19 în comparație cu cei pe un placebo, ceea ce reflectă beneficiile inflamației reduse și pierderea în greutate asupra sistemului imunitar. Autorii studiului au declarat că semaglutida a fost „asemănătoare cu un vaccin” în protejarea împotriva efectelor severe ale virusului.

Semaglutida este produsă de firma daneză Novo Nordisk.