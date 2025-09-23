Inițiativa companiei Hellas Direct, Safe Roads Project, ajunge în București: compania de asigurări continuă să investească în siguranța copiilor

Prin reamenajarea trecerii de pietoni din fața Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, inițiativa Safe Roads Project ajunge la București;

Până acum, 48 de treceri de pietoni au fost reabilitate în proximitatea a 47 de unități de învățământ;

Peste 30.000 de elevi beneficiază deja de măsuri concrete de siguranță rutieră datorită acestei inițiative.

București, 22 septembrie 2025 – Inițiativa Safe Roads Project a companiei Hellas Direct ajunge în Capitală cu o nouă intervenție în apropierea unei unități de învățământ dintr-o zonă cu trafic intens. București este al cincilea oraș din țară unde compania de asigurări își lansează inițiativa pentru siguranță rutieră.

Într-un oraș în care traficul aglomerat și infrastructura rutieră deficitară afectează siguranța pietonilor, Hellas Direct, compania de asigurări auto digitală, continuă să investească în prevenție, acolo unde contează cel mai mult: în jurul școlilor.

În noaptea dintre 19 și 20 septembrie, trecerea de pietoni din fața Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din sectorul 3, București, a fost complet reamenajată. Lucrările au inclus marcaje rutiere refăcute, covoraș antiderapant roșu și semnalizare rutieră nouă, toate gândite pentru a spori vizibilitatea și a proteja pietonii, în special copiii.

Inițiativa Safe Roads Project a fost implementată până acum în Brașov, Târgu Jiu, Oradea, Piatra Neamț și București, cu un total de 48 de treceri de pietoni reabilitate în proximitatea a 47 de unități de învățământ. Peste 30.000 de elevi beneficiază deja de măsuri concrete de siguranță rutieră datorită acestei inițiative.

„Siguranța reală nu începe cu o poliță de asigurare. Începe din stradă, prin prevenție. Inițiativa Safe Roads Project este felul nostru de a arăta că ne pasă, nu doar de clienți, ci de viitorul comunităților în care activăm”, a declarat Alexis Pantazis, Cofondator și Director Executiv, Hellas Direct.

„Cu inițiativa Safe Roads Project din București, Hellas Direct face încă un pas înainte, nu doar ca o companie de asigurări, ci ca un partener activ pentru binele comunității. Ne propunem să anticipăm provocările, să oferim sprijin concret și să contribuim la crearea unor străzi mai sigure. Este angajamentul nostru de a oferi soluții reale care să protejeze oamenii și drumurile pe care le parcurg,” a adăugat Emilios Markou, Cofondator și Director Executiv, Hellas Direct.

Safe Roads Project nu este o campanie punctuală, ci un angajament strategic pe termen lung, care va continua cu noi intervenții în orașe din întreaga țară, acolo unde siguranța rutieră a elevilor rămâne o prioritate.

Prin colaborări locale și investiții directe în infrastructură rutieră, Hellas Direct își propune să contribuie la un obiectiv simplu, dar esențial: un drum mai sigur spre școală pentru fiecare copil.

Pentru mai multe informații despre inițiativă accesează:

https://www.hellasdirect.ro/safe-roads