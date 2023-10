Îngrijorare în guvernele europene cu privire la cursa scumpirilor la alimente: ce măsuri iau Spania, Italia și Franța

Analiză a publicației elene OIKONOMIKOS TACHYDROMOS, preluată de Rador Radio România:

Schimbările climatice, războiul din Ucraina și creșterea costurilor energiei au dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor alimentelor, generând probleme sociale – și politice – majore şi forțând guvernele europene să ia măsuri.

Franța, Spania și Italia încearcă, prin acorduri între guverne, producători și supermarketuri, prin reduceri de taxe, dar și prin amenințări, să obţină o scădere a prețurilor – în special la alimentele de bază – într-un moment în care inflația din zona euro înregistrează o creştere galopantă.

Inflația în domeniul alimentar în Uniunea Europeană a ajuns la 10,68% în august față de aceeași lună din 2022, potrivit datelor Eurostat prelucrate de Trading Economics.

Responsabilii financiari din capitalele europene se află în stare de alertă. În Spania, prim-ministrul Pedro Sánchez a decis în urmă cu câteva luni să reducă TVA-ul sau chiar să nu perceapă deloc TVA la mai multe alimente pentru o perioadă de șase luni, cu scopul de a le face mai ieftine pentru consumatorul de rând. Această politică este urmată şi în prezent, fiind în vigoare până la sfârșitul anului.

Aceste eforturi au avut până acum rezultate amestecate, deoarece nu au fost incluse suficiente alimente în aceste acorduri, iar specula continuă sau pur și simplu inflația ridicată nu lasă prea multe marje având în vedere că toate se scumpesc, de la producție până la punctele de vânzare și transport, din cauza costurilor ridicate cu energia. Este semnificativ faptul că prețul petrolului a ajuns din nou la 95 de dolari barilul în Europa.

În Italia, premierul Giorgia Meloni a trecut la amenințări directe împotriva companiilor alimentare și a supermarketurilor, cerând reduceri de preț cu aproximativ 10%. În final, data de 1 octombrie a marcat începutul unei perioade de trei luni în care Roma și industria alimentară din Italia au convenit să limiteze prețurile la o serie de produse de bază, de la alimente la articole de igienă și articole pentru bebeluși.

În Franța, ministrul de Finanțe Bruno Le Maire a avut întâlniri cu reprezentanți a 75 de companii alimentare și supermarketuri, cerând reduceri de prețuri sau înghețarea lor la produsele de bază precum pastele, carnea de pasăre și uleiurile comestibile. Marele lanț de supermarketuri Carrefour a ajuns chiar să lipească etichete pe produsele unor companii multinaționale precum Unilever și Nestle, avertizând cu privire la reducerile de volum și de greutate ale ambalajelor alimentelor fără reducerea corespunzătoare a prețului („shrinkflation”). Această mișcare a fost atribuită de presa internațională bunelor relații pe care se spune că șeful Carrefour, Alexandre Bompard, le are cu guvernul lui Emmanuel Macron, care vrea să atenueze astfel costul politic al scumpirilor.

Confruntări în Franța

În Franța, chestiunea măsurii luate de Carrefour a luat proporţii deoarece, pe 31 august, ministrul de finanțe Bruno Le Maire a anunțat un acord cu supermarketurile și furnizorii în efortul de combatere a inflației, dar a evidențiat anumite multinaționale (Unilever, Nestle, PepsiCo) printre companiile care, după cum a spus el, nu au „cooperat” pentru acest acord. La acel moment și după discuții continue cu proprietarii și reprezentanții a 75 de mari lanțuri de retail și producători de alimente și alte produse, el a anunțat angajamentele asumate de aceste companii de a îngheța sau a reduce prețurile la 5.000 de produse pentru utilizare zilnică.

Acord în Italia

Italia, în luna septembrie, după consultări între guvern și grupurile de companii din domeniu, a ajuns la un acord pentru contracararea inflației pentru bunurile de larg consum, inclusiv pentru alimente. A intrat în vigoare așa-numitul „trimestru împotriva inflației” – din octombrie până în decembrie – impus de una dintre asociaţiile care au participat la discuții, Federalimentare, asociația care reprezintă industria alimentară și a băuturilor din Italia.

O altă asociaţie care a participat la discuții și a trimis o scrisoare de intenție pe 8 septembrie, Italian Food Union, a anunţat că nu există încă o declarație oficială. Premierul italian a salutat acordul. „Odată cu acordul anti-inflație, semnat astăzi de guvern cu 32 de asociaţii din sectorul de producţie, are loc încă o inițiativă importantă împotriva scumpirilor”. „Asociațiile care au semnat acordul, reprezentând milioane de companii, magazine, supermarketuri, farmacii etc., se angajează să țină sub control începând cu 1 octombrie prețul mai multor articole esențiale, alimentare și nealimentare, produse pentru copii și bunuri de larg consum, până la 31 decembrie, inclusiv perioada de Crăciun”, a precizat premierul italian într-o postare pe X.

Asociaţia consumatorilor Assountenti a lăudat acţiunea, estimând realizarea unor potențiale economii de până la 4 miliarde de euro pentru gospodării, dar a spus că există multe necunoscute, inclusiv ce produse au fost incluse mai exact.

Spania cu TVA zero sau redus

În Spania, guvernul a anunțat că alimentele de bază cu o cotă de impozitare de 4% vor fi scutite de TVA, iar altele impozitate la 10% vor avea TVA de 5%. Alimentele de bază, cum ar fi pâinea, făina, laptele, brânza, ouăle, fructele, legumele, legumele, cartofii și cerealele, vor avea TVA zero. Alte alimente, precum uleiurile și pastele, vor avea TVA de 5% în loc de 10%. În ciuda acestor măsuri, însă, creșterile de preț nu au fost evitate de la începutul anului, cel puțin pentru jumătate din cele aproape 1.000 de produse alimentare monitorizate de organizația de consumatori din țară, Facua. (Traducerea: Carolina Ciulu)