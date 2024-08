INFOGRAFIC Ce țări au mobilizat cele mai multe ajutoare pentru Ucraina de la începutul războiului și ce tip de sprijin au oferit – Institutul din Kiel

Conform infograficului bazat pe instrumentul Ukraine Support Tracker al Institutului Kiel pentru Economie Mondială, prelucrat de Statista.com, Ucraina primește în prezent cel mai mare ajutor din partea SUA și a instituțiilor UE (Comisia și Consiliul). Sumele indicate includ sprijinul financiar (împrumuturi, subvenții etc.), ajutorul umanitar (alimente, medicamente etc.) și valoarea armelor și echipamentelor furnizate, inclusiv donațiile în natură pentru armata ucraineană și ajutorul financiar legat de scopuri militare.

Ucraina primește cel mai mare sprijin pentru arme și echipamente din partea Statelor Unite. În perioada 24 ianuarie 2022 – 30 iunie 2024, din această țară au plecat arme și fonduri în scopuri militare în valoare de aproximativ 52 de miliarde de euro.

Sursa înregistrează în mod sistematic valoarea sprijinului pe care guvernele a 31 de țări occidentale l-au acordat Ucrainei din momentul invaziei rusești. Aceasta include ajutorul militar, financiar și umanitar care este cunoscut public.