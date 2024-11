Indianul Neeraj Chopra, campion olimpic la aruncarea suliţei în 2021, va fi antrenat de legenda cehă a disciplinei Jan Zelezny

Indianul Neeraj Chopra, campion olimpic la aruncarea suliţei în 2021 şi medaliat cu argint la Paris în această vară, este acum antrenat de legenda cehă a disciplinei Jan Zelezny, notează News.ro.

Sportivul indian a fost antrenat anterior de germanul Klaus Bartonietz. Dar Bartonietz s-a retras. Pentru a-l înlocui, Chopra (26 de ani), medaliat cu argint la Jocurile de la Paris din această vară, a apelat la Jan Zelezny (58 de ani), o legendă a suliţei.

Cehul a fost campion olimpic de trei ori între 1992 şi 2000 şi deţine încă recordul mondial cu o aruncare de 98,48 m în 1996. „Îmi place povestea lui şi văd un mare potenţial în el, pentru că este tânăr şi capabil să se îmbunătăţească”, a spus Zelezny într-o declaraţie emisă de Autoritatea Sportivă a Indiei.

„Crescând, am admirat tehnica şi precizia lui Jan şi am petrecut mult timp uitându-mă la videoclipuri cu el (…) A fost cel mai bun din sport timp de mulţi ani şi cred că lucrul cu el va fi nepreţuit, deoarece stilurile noastre de aruncare sunt similare, iar cunoştinţele sale sunt de neegalat”, a afirmat Chopra.

From meeting his idol in 2017, to being coached by him in 2024! 🫡#TeamIIS athlete Neeraj Chopra has teamed up with Javelin World Record holder and three-time Olympic Gold medalist, Jan Železný! 🔥#CraftingVictories 🇮🇳 pic.twitter.com/NObXw7fJOq

— Inspire Institute of Sport (@IIS_Vijayanagar) November 9, 2024