Incendiile din Los Angeles ar putea provoca pierderi de 30 de miliarde de dolari pentru industria asigurărilor

Incendiile care au devastat mari părţi din Los Angeles ar putea provoca pierderi de până la 30 de miliarde de dolari pentru industria asigurărilor, în condiţiile în care flăcările nu au fost stinse nici măcar la o săptămână de la izbucnire, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

Noile estimări făcute de analiştii băncilor Wells Fargo & Co. şi Goldman Sachs Group Inc. depăşesc cu mult prognozele făcute săptămâna trecută de analiştii de la JPMorgan Chase & Co., conform cărora incendiile ar urma să îi coste pe asiguratori aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Companiile care oferă poliţe de asigurări pentru locuinţe ar urma să suporte cea mai mare parte a costurilor. Firmele Allstate Corp., Chubb Ltd., American International Group. şi Travelers Cos sunt printre cele mai expuse dintre firmele analizate de analiştii de la Wells Fargo.

Însă şi companiile globale care oferă asigurări pentru proprietăţi şi accidente încep să recunoască impactul dezastrului.

De exemplu, grupul japonez Tokio Marine Holdings Inc.”face eforturi la nivelul întregului grup pentru a plăti solicitările de despăgubiri pentru cei afectaţi, cât mai curând posibil”, a declarat marţi preşedintele companiei, Satoru Komiya, la un briefing de presă. Satoru Komiya a subliniat că este mult prea devreme pentru a estima care va fi impactul incendiilor din Los Angeles asupra performanţelor financiare ale companiei japoneze de asigurări.

Los Angeles se luptă cu o a doua săptămână de vânturi intense care agravează incendiile de vegetaţie şi îngreunează munca pompierilor. Cel puţin 24 de persoane au murit şi peste 12.000 de clădiri de pe o suprafaţă de peste 40.000 de acri (aproximativ 16.200 de hectare) au fost făcute scrum.

La rândul lor, analiştii de la Goldman Sachs au estimat că pierderile asigurate provocate de incendiile din Los Angeles se vor situa între 10 şi 30 de miliarde de dolari, însă este posibil ca suma totală să crească până la 40 de miliarde de dolari dacă sunt luate în calcul şi pierderile neasigurate. Incendiile ar urma să aibă un efect negativ, cuprins între 15.000 şi 25.000, asupra locurilor de muncă create de economia americană în ianuarie, au adăugat analiştii Goldman Sachs.