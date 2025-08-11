Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți, județe cu cod roșu de caniculă

Două incendii se manifestă, simultan, în judeţele Giurgiu şi Mehedinţi, unde pompierii intervin cu mai multe autospeciale în lupta cu focul, transmite Agerpres.

„În judeţul Giurgiu, în localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetaţie uscată. Vântul puternic a alimentat incendiul şi l-a direcţionat către o fabrică de mase plastice. Pentru a opri propagarea incendiului, la faţa locului acţionează nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu şi cinci de la ISU Bucureşti-Ilfov”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Un alt incendiu se înregistrează şi în judeţul Mehedinţi, unde flăcările s-au extins la terenuri de pe raza localităţilor Vânjuleţ şi Burila Mică. Aici, echipajele intervin pentru a limita mai multe focare care ameninţă direct gospodării, un depozit de cereale şi o fermă.

Pentru protecţia cetăţenilor, în zona Burila Mică a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

„Intervenţia este extrem de dificilă, flăcările răspândindu-se rapid sub efectul vântului. În sprijin au fost trimise echipaje suplimentare din judeţele Dolj şi Gorj, iar efectivele ISU Mehedinţi au fost suplimentate cu personal aflat în ture libere”, arată sursa citată.

Pe fondul codului roşu de caniculă şi al secetei accentuate, pompierii reamintesc, ferm, că arderea vegetaţiei uscate este interzisă, iar orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce ameninţă vieţi, locuinţe, culturi agricole şi fondul forestier.

„Lupta cu focul continuă pe mai multe fronturi, iar vigilenţa şi responsabilitatea fiecărui cetăţean pot face diferenţa între un incident izolat şi o tragedie de proporţii”, precizează IGSU.