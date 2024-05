Încă un urs lovit mortal de mașină în județul Covasna, al șaselea de la începutul acestui an / Anul trecut au murit 18 urși, în acest județ, accidentați de autoturisme

Un urs în vârstă de aproximativ 2 ani a fost lovit mortal de o mașină la Micloșoara, animalul fiind descoperit în cursul zilei de luni de către autoritățile locale din Baraolt, care au anunțat reprezentanții Gărzii de Mediu și pe cei ai Agenției pentru Protecția Mediului Covasna. Este al șaselea caz înregistrat in judetul Covasna de la începutul acestui an, anunță We Radio Sfântu Gheorghe.

Potrivit comisarului-șef al Gărzii de Mediu Covasna, Lucian Cândea, 6 urși au fost uciși accidental pe drumurile din județul Covasna de la începutul acestui an, iar anul trecut s-au înregistrat 18 astfel de cazuri.

La începutul săptămânii trecute o ursoaică şi doi dintre cei trei pui ai ei au murit după ce au fost loviţi de un tren în apropierea localităţii Ozun. Puiul care a supraviețuit accidentului a fost capturat şi transportat la un centru de reabilitare a puilor orfani, în judeţul Harghita.