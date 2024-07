În spatele brandurilor se află un gigant din lumea business-ului / Cine sunt și ce branduri dețin LVMH, Kering, Richemont , PVH, Tapestry Inc., Capri Holdings și Prada S.p.A.

Pentru mai puțini cunoscătorii de modă un aspect foarte important pe care trebuie să îl învățăm este că unele dintre cele mai cunoscute branduri de lux nu sunt de fapt pe cont propriu ci aparțin de un conglomerat. Un conglomerat este practic compania mamă care deține mai multe companii, în acest caz mai multe branduri.

Industria fashion de lux este dominată de câteva mari corporații care s-au consacrat ca lideri pe piața. Cu portofolii diversificate în industria de lux câteva dintre cele mai mari conglomerate la ora actuală sunt LVMH, Kering, Richemont, PVH Corp, Capri Holdings, Tapestry Inc. și Prada S.p.A

LVMH este cel mai mare conglomerat din lume, pentru produse de lux, având aproape 60 de subsidiare și 75 de branduri prestigioase. LVMH a fost creat în 1987 prin fuziunea dintre Moe Hennessy și Louis Vuitton. Bernard Arnault, unul dintre cei mai bogați bărbați din lume, se află la conducerea grupului încă din 1989, fiind de altfel și acționar majoritar. LVMH este astăzi lider de piață deținând branduri din sectoare cheie precum vinuri și băuturi spirtoase, modă și bunuri din piele, cosmetice și parfumerie, ceasuri și bijuterii, ospitalitate și media, grupul operând în 80 de țări. Printre brandurile pe care LVMH le deține se numără următoarele:

Vinuri și băuturi spirtoase

Belvedere Chandon Dom Perignon Hennesy Moet & Chandon Veuve Clicquot

Modă și bunuri din piele

Berluti Celine Christian Dior Fendi Givenchy Kenzo Loewe Loro Piana Louis Vuitton Marc Jacobs Pucci Rimowa

Parfumerie și cosmetice

Aqua di PArma Benefit Cosmetics Fenty Beauty by Rihanna Givenchy Parfums Guerlain KVD Beauty Kenzo Parfums Loewe Parfums Maison Francis Kurkdjian Make Up For Ever Parfums Christian Dior

Ceasuri și bijuterii

Bvlgari Hublot Tag Heuer Tiffany & Co.

LVMH are o cifra de afaceri de 86.2 miliarde de euro din care aproape 23 de miliarde profit. Amprenta economică totală a LVMH în Franța reprezintă 1,1% din PIB-ul Franței.

Kering este unul dintre cele mai vechi conglomerate de modă care datează de la 1963, dar devenit nișat pe lux în 2018. Portofoliul Kering include branduri de fashion bunuri din piele, bijuterii, ochelari sau produse de casă. Cu toate că numărul de branduri pe care Kering le deține este significativ mai mic decât LVMH acesta reușește să mențină al doilea loc în piața conglomeratelor de lux. Brandurile pe care acesta le deține sunt următoarele:

Modă și bunuri de piele

Gucci Saint laurent Bottega Veneta Balenciaga Alexander McQueen Brion

Bijuterii de lux

Boucheron Pomellato Dodo Queelin

Bunuri pentru casă

Ginori

Ochelari

Zeal Optics Gucci Lindberg Cartier Eyewear Saint Laurent Bottega Veneta Eyewear Chloe Eyewear Balenciaga Eyewear Montblanc Eyewear Alaia Puma

Kering are o cifră de afaceri de 19,5 miliarde de euro din care 4,7 miliarde profit. Cea mai mare piață pentru Kering este Asia-Pacific cu un procent de aproape 40% din venituri venind de aici, fiind urmat de 24% din Europa de Vest și 23% din America de Nord.

Richemont este un conglomerat ce deține primordial numai branduri de bijuterii de lux. Acesta a fost fondat în 1988 în Elveția focusat pe bijuterii, ceasuri și instrumente de scris de lux, dar și modă și accesorii. Acționarul majoritar al Richemont este Compagnie Financière Rupert. Portofoliul Richemont include cele mai mari branduri precum:

Bijuterii de lux

Cartier Van Cleef & Arpels Buccellati Piaget Vacheron Constantin Panerai

Modă

Chloe Gianvito Rossi Net-a-Porter Mr Porter Yoox The Outnet Alaia

Instrumente de scris

Montblanc

Cifra de afaceri a conglomeratului Richemont este de 22.4 miliarde de dolari dintre care 2.6 miliarde profit.

PVH Corp

PVH Corp a fost fondat în 2018 prin fuziunea brandurilor de mass-market Tommy Hilfiger și Calvin Klein. Viziunea acestei companii este să construiască cele două branduri menționate ca cele mai dorite branduri de lifestyle și să facă PVH să devină unul dintre cele mai performante grupuri din acest sector. Prin execuția planului PVH+, conglomeratul a creat fundația pentru a stimula o creștere durabilă, profitabilă și favorabilă mărcii prin intermediul celor cinci factori de creștere ai lor – produs, implicarea consumatorilor, piața condusă digital, dezvoltarea unei cereri și modelul de operare bazat pe date și să creeze eficiență și să investească în creștere. PVH a avut o cifră de afaceri de 9,2 miliarde de dolari americani în 2023 dintre care 4.8 au fost din partea Tommy Hilfiger, 3.9 din partea Calvin Klein și 478.6 milioane de dolari din partea Heritage Brands.

Capri Holdings

Capri Holdings este un grup global de lux de modă, format din mărci emblematice, conduse de fondatori, Versace, Jimmy Choo și Michael Kors. Angajamentul Capri Holdings față de stilul și măiestria strălucitoare se află în centrul fiecărui brand din acest grup. Reputația acestuia a fost construită prin proiectarea de produse excepționale, inovatoare, care acoperă întregul spectru al categoriilor de lux de modă. Grupul a fost înființat în 1981 de către designer-ul american Michael Kors, care este și patronul brandului cu același nume, care se ocupă cu haine, pantofi, ceasuri, genți și alte accesorii. Fostul MKH Ltd a cumpărat Jimmy Choo Ltd în 2017 pentru 897 de milioane de lire sterline și în 2018 a cumpărat Versace pentru 2.1 miliarde de dolari americani, devenind astfel Capri Holdings în 2019. Grupul se axează pe branduri de pantofi, genți, haine și accesorii de lux (Versace și Jimmy Choo), dar și mass market (Michael Kors).

Tapestry Inc.

Tapesrty Inc. este un grup internațional care are următoarele branduri în grup: Coach, Kate Spade New York și Stuart Weitzman. Tapestry Inc. este un grup ce deține branduri de haine, accesorii și pantofi, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta a fost fondat în 2017 ca Tapestry, Inc. precendent fiind numit după brandul Coach, fondat în 1941, care a cumpărat Stuart Weitzman pentru 574 milioane în 2015 și Kate Spade New York pentru suma de 2.4 miliarde în 2017. Coach a avut vânzări nete de 4.9 miliarde de dolari americani, Kate Spade a avut vânzări de 1.4 miliarde de dolari și Stuart Weitzman a avut vânzări de 282 de milioane. Tapestry Inc. a anunțat în vara anului trecut ca v-a cumpăra Capri Holdings pentru suma de 8.5 miliarde de dolari, tranzacția este momentan în așteptare și este preconizată că se v-a finaliza la sfârșitul anului 2024.

PRADA S.p.A

Prada este o casă de modă de lux italienească fondată în 1913 specializată în genți de piele, accesorii de călătorii, pantofi, pret-a-porter, parfumuri și alte tipuri de accesorii. Astăzi din Prada Group fac parte și Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 și Luna Rossa. Acest grup operează în mai mult de 70 de țări printr-o serie de 612 magazine, canale de e-commerce și alte magazine online și fizice. În 2023 grupul a înregistrat o cifră de afaceri de 4.7 miliarde.

Surse utilizate: retailboss.co; forbes.com; pradagroup.com; richemont.com; tapestry.com; capriholdings.com; pvh.com; lvmh.com; kering.com;

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media&Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra.