În fața protestelor agricultorilor, poliția din India blochează accesul în capitala New Delhi

Poliția antirevoltă indiană a tras miercuri, 14 februarie, pentru a doua zi consecutiv, cu gaze lacrimogene pentru a împiedica mii de fermieri care cer prețuri minime pentru culturile lor să treacă de baricadele puternic păzite și să mărșăluiască spre capitala New Delhi, transmite Le Figaro.

Fermierii au făcut apel în această săptămână la un „Delhi Chalo” (un marș spre Delhi) care amintește de demonstrația lor din 26 ianuarie 2021, când au spart baricadele poliției pentru a intra în New Delhi de Ziua Republicii, în timpul unei dispute de luni de zile cu guvernul. Ei protestau atunci împotriva liberalizării piețelor agricole.

Dar de data aceasta, convoaiele lungi de tractoare au fost blocate de baricade impunătoare din blocuri de beton și sârmă ghimpată, păzite de poliție. Fermierii cer un preț minim pentru culturile lor și o serie de alte concesii, inclusiv anularea datoriilor.

Au fost trase gaze lacrimogene în Shambhu, la aproximativ 200 de kilometri nord de capitală, la granița dintre statele Punjab și Haryana, unde a fost oprit principalul grup de fermieri, au relatat jurnaliștii AFP de la fața locului.

Police in India are using tear gas on the farmers’ protests in a bid to stop them breaching the barriers at the Shambhu border between Punjab and Haryana, about 145 miles from New Delhi

Full story and why they’re protesting ➡️ https://t.co/2fJu3pXc7a pic.twitter.com/4SGQB92zLA

— Sky News (@SkyNews) February 13, 2024