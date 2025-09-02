În Chicago, mii de oameni au manifestat împotriva ameninţărilor cu desfăşurarea agenților federali de imigrare şi a Gărzii Naţionale

Mii de protestatari au umplut luni străzile din apropierea centrului oraşului Chicago, au cântat, au scandat şi au fluturat pancarte în semn de protest faţă de ameninţările preşedintelui american Donald Trump de „a inunda” oraşul cu trupe ale Gărzii Naţionale şi agenţi federali de imigrare (ICE), informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Marşul a fost unul dintre cele aproximativ 1.000 de proteste de tipul „Muncitori împotriva miliardarilor” din întreaga ţară, cu ocazia Zilei Muncii în SUA. Dar demonstraţia din Chicago a avut un ton mult mai aspru, locuitorii protestând faţă de promisiunea lui Trump de a viza Chicago cu o desfăşurare similară de trupe cu cele care au loc în Los Angeles şi Washington D.C., alte două oraşe conduse de democraţi.

Adresându-se mulţimii, primarul Brandon Johnson a promis că Chicago va rezista intruziunilor federale.

„Acesta este oraşul care va apăra ţara”, a spus el, cuvintele sale fiind primite cu urale puternice din partea protestatarilor care fluturau steagurile oraşului Chicago, cu dungi albastre.

Organizatorii au estimat că la marş au participat între 5.000 şi 10.000 de persoane, deşi Reuters nu a putut verifica imediat numărul acestora cu oficialii oraşului.

Protestatarii au declarat că sunt îngrijoraţi de ameninţarea lui Trump de a trimite Garda Naţională şi agenţi ICE suplimentari.

Trump a criticat în mod special oraşul Chicago în ultimele săptămâni pe tema infracţiunilor violente, numind oraşul „o harababură”, „o groapă infernală” şi „un câmp al morţii”. Dar luni, locuitorii din Chicago prezenţi la protest au spus că nu simt că Garda Naţională este o soluţie la criminalitatea din oraş.

Ratele omuciderilor în al treilea oraş ca mărime al SUA au scăzut în ultimii ani, conform datelor privind criminalitatea din oraş. Şi, deşi un sondaj din 2025 al Universităţii din Chicago a dezvăluit că aproximativ jumătate dintre locuitorii din Chicago se simt în nesiguranţă în cartierele lor noaptea, mulţi protestatari au declarat luni că se simt în mare parte în siguranţă în oraş.

Liderii oraşului şi ai statului au pregătit deja măsuri pentru a proteja Chicago de trupele federale şi probabil vor demara o serie de procese care contestă o eventuală desfăşurare, despre care experţi juridici au declarat că ar încălca Constituţia SUA.

Primarul Johnson a semnat sâmbătă un ordin executiv care prevede că poliţia din Chicago nu va colabora cu agenţii federali sau cu trupele Gărzii Naţionale şi prin care le ordonă tuturor ofiţerilor de poliţie să poarte uniforme oficiale şi să nu poarte măşti.

Între timp, grupurile pentru drepturile imigranţilor au acţionat pentru a-şi consolida apărarea pe fondul ameninţărilor cu intensificarea aplicării legii în privinţa imigraţiei. În acest sens, grupurile au angajat mai mulţi avocaţi şi personal pentru linii telefonice de asistenţă pentru imigraţie şi au lansat mai multe cursuri de formare de tipul „cunoaşte-ţi drepturile”.