În Brașov se construiește cel mai mare garaj din țară pentru autobuzele electrice / Va avea 30 de mii de metri pătrați, 157 de locuri

Brașovul construiește cel mai mare garaj pentru autobuze electrice din țară, pe 30.000 de metri pătrați. Șantierul este pe strada Hărmanului, la terminalul RAT Brașov, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

A fost executată aproximativ 10% din investiție.

„La acest moment lucrăm pe obiectivul doi, de la faza de realizare terasament, montaj prefabricate, la fază de stâlpi. Săptămâna viitoare urmează să continuăm cu grinzile prefabricate. De asemenea am atacat obiectivul șase, suntem la faza de stâlpi, parter, obiectivul are parter plus etaj și am atacat și obiectivul șapte. Suntem la faza de execuție lucrări la armare radier. Evident că există provocări, dar suntem aici ca să trecem peste ele. Provocarea poate fi termenul. La momentul ăsta este un termen scurt”, spune managerul de proiect, Victor Manda.

Garajul va avea 157 de locuri, dar vor fi și clădirile pentru asigurarea mentenanței parcului auto. Investiția trebuie finalizată până la finalul anului, fiind suportată atât din fonduri europene, cât și dintr-un împrumut făcut de municipalitate.

„Estimăm ca până în finalul lui iunie să se încheie prima fază și să poată fi găzduite aici autobuzele până când se va finaliza și faza a 2-a. Proiectul nu prevede doar o clădire de garaj, ci și spații conexe, spații pentru spălat, pentru reparat autobuzele și troleibuzele și toate acestea vor fi finalizate până la terminarea anului. Finanțarea este din surse europene și din buget local. Avem și un împrumut pentru a susține demararea acestui proiect și este unul dintre proiectele pe care le fazăm pe noul program operațional regional, fiind în continuarea vechiului program regional 2014-2020. 50 de milioane sunt solicitați din împrumutul contractat anul trecut”, spune primarul municipiului Bvrașov, Allen Coliban.

Garajul este important pentru prelungirea duratei de viață a autobuzelor electrice aflate în funcțiune, precum și a celor pe care Municipalitatea le va achiziționa în perioada următoare. „Această secție va deveni, în următorii 2-3 ani, eminamente o secție de autobuze electrice. Va deservi cele 72 existente, plus cele 88 care sunt în plan de a fi achiziționate. Sunt foarte importante pentru întreținerea autobuzelor. Vom avea 156 de stații de încărcare lentă, ceea ce înseamnă că bateriile mașinilor vor putea fi corect încărcate și li se va prelungi automat viața”, transmite directorul RAT Brașov, Marian Geman.

Valoarea totală a investiției este de peste 160 de milioane de lei, cu TVA.