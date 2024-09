În Bangkok se găsește cel mai bun hotel din lume / Passalacqua de pe Lacul Como este cel mai bun din Europa / Festivitatea The World’s 50 Best Hotels s-a desfășurat la Londra / Topul hotelurilor

Hotelul Capella din Bangkok (foto), Thailanda, a fost încoronat la Londra, în cadrul The World’s 50 Best Hotels, cel mai bun hotel din lume, scrie La Reppublica.

Numărul doi în clasament este o adresă din italia: Passalacqua de pe Lacul Como.

Lista clasamentului a fost anunțată în timpul unei ceremonii desfășurate la Londra, în sălile istorice ale Guidehall și a îndreptat reflectoarele asupra a 37 de destinații răspândite pe șase continente. Asia a luat cu siguranță partea leului cu 19 adrese, Europa se oprește la 13, America de Nord are nouă, Africa și Oceania câte patru, iar America de Sud doar una, Rosewood din São Paulo, Brazilia, pe locul 24.

Lista cuprinde 15 destinații noi, care acoperă 12 teritorii, inclusiv Oman, Polinezia Franceză și Insulele Fiji.

Frumosul Capella Bangkok, de exemplu, deschis în 2020, cu vedere la maiestuosul râu Chao Phraya și înconjurat de grădini luxuriante, are omologi în Bali, Hanoi, Sydney, Taipei și Singapore.

The Passalacqua, pe de altă parte, este unic, adăpostit într-o vilă din secolul al XVIII-lea și condus de familia De Santis, ca o casă luxoasă. Vila a fost odată deținută de Vincenzo Bellini și a avut Napoleon Bonaparte și Winston Churchill printre oaspeții săi iluștri.

Nu sunt sute de camere, ci doar 24, toate mobilate diferit, precum camerele unei reședințe private, cu o conducere familială.

Cele mai bune hoteluri din lume:

Capella din Bangkok

Passalacqua dek Lago di Como (Premiul Carlo Alberto pentru cel mai bun hotel boutique)

Roosewood din Hong Kong

Cheval Blanc din Paris

The Upper House din Hong Kong

Raffles Singapore

Aman Tokyo din Tokyo (Ferrari Trento Most Admired Hotel Group)

Soneva Fushi din Maldive (premiul Lost explorer Best Beach Hotel Award)

Atlantis The Royal din Dubai (premiul pentru cel mai dinalt alpinist)

Nihi Sumba Sumba din Insula Sumba

Claridge’s Londra din Londra

Mandarin Oriental Bangkok din Bangkok

Raffles London at The Owo din Londra (premiul Lavazza Highest New Entry Award)

Four Seasona Bangkok la Chao Phraya Rivee din Bangkok

Hotel de Crillon Paris din Paris

Chable Yucatan di Chochola Cel mai bun hotel din America de Nord

Hote du Cap Eden Roc din Antibes

Maroma din Riviera Maya (Premiul Flor de Cana Eco Hotel)

Four Seasons din Florența

Borgo Sant’Andrea din Amalfi