Imigranți haitieni care “mănâncă pisici”: De unde provine fake news-ul promovat de Donald Trump și Elon Musk

De câteva ore, conturi americane de extremă dreapta distribuie informații false conform cărora imigranții haitieni mănâncă pisici. Această teorie a fost reluată chiar de Donald Trump în dezbaterea sa împotriva lui Kamala Harris.

O știre falsă care a primit multă atenție. În timpul dezbaterii sale împotriva lui Kamala Harris, Donald Trump a preluat un zvon de pe conturi X influente potrivit căruia imigranții haitieni au ucis și mâncat pisici în orașul Springfield (Ohio), notează BFM TV.

„În Springfield, ei mănâncă câini, oamenii care vin (imigranți, n.r.), ei mănâncă pisici. Ei mănâncă animalele de companie ale oamenilor. Asta se întâmplă în țara noastră”, a spus el.

Această informație falsă fusese deja promovată pe X de Elon Musk.



După cum notează presa locală Springfield News-Sun, originea acestui zvon pare să se axeze pe o simplă captură de ecran a unei postări dintr-un grup local de Facebook.



„Vecinul meu m-a informat că o prietenă a fiicelor sale și-a pierdut pisica. (…) În drum spre casă de la serviciu (…) s-a uitat spre o casă în care locuiesc niște haitieni. Și-a văzut pisica atârnând de un copac, ca într-o măcelărie. O măcelăreau pentru a o mânca”, se arată în mesajul unei utilizatoare de internet care s-a identificat ca locuitoare din Springfield.

Autoritățile neagă ferm

În ciuda lipsei oricărei verificări a acestor afirmații, mai multe personalități influente au distribuit zvonul către milioane de utilizatori, în special pe X/Twitter.

Printre aceștia s-a numărat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Donald Trump: J.D. Vance, candidat la vicepreședinție. Într-un tweet vizualizat de peste 9 milioane de ori, acesta a menționat orașul Springfield, cu „rapoarte despre oameni cărora li s-au luat animalele de companie și au fost mâncate de oameni care nu ar trebui să fie în această țară”.

Months ago, I raised the issue of Haitian illegal immigrants draining social services and generally causing chaos all over Springfield, Ohio.

Reports now show that people have had their pets abducted and eaten by people who shouldn’t be in this country. Where is our border czar? pic.twitter.com/rf0EDIeI5i

— JD Vance (@JDVance) September 9, 2024