Imaginile terifiante ale prăbușirii unui pod în Coreea de Sud: doi morți, cinci răniți

Imagini terifiante. Două persoane au fost ucise și cinci rănite în urma prăbușirii unui pod pe un șantier de construcție a unei autostrăzi la sud de Seul, marți, 25 februarie, au anunțat autoritățile sud-coreene, citate de Le Figaro.

Două persoane au fost ucise în accident, în timp ce patru au fost grav rănite și una a suferit o rană minoră, a precizat Agenția Națională pentru Pompieri într-un comunicat. Un responsabil al Ministerului de Interne a declarat pentru AFP că răniții au fost spitalizați. Autoritățile caută în continuare alte trei persoane îngropate sub dărâmături.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 9.50 în Anseong, la aproximativ 65 de kilometri sud de Seul.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul sud-coreean al Muncii, peste 8.000 de decese legate de muncă au avut loc în țară între 2020 și 2023.

