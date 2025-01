Ilie Bolojan: Dacă mai multe aspecte nu vor fi rezolvate, alegerile vor fi amânate după Paște, cel mai devreme în luna mai / Din punct de vedere al PNL, Crin Antonescu este candidatul coaliției / Despre susținerea lui Nicușor Dan: Nu am vorbit despre acest lucru

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat, duminică după-amiază, la Digi24, că din punctul de vedere al partidului pe care îl reprezintă Crin Antonescu reprezintă în continuare candidatul coaliției, chiar dacă acesta din urmă a anunțat că își autosuspendă candidatura după două săptămâni de la anunț.

Bolojan a atras atenția că dacă o serie de aspecte privind logistica și organizarea alegerilor în interiorul fiecărui partid nu vor fi rezolvate curând, alegerile vor fi amânate până după Paște, adică cel mai devreme în luna mai, spune acesta. Bolojan a subliniat că lămurirea mai multor aspecte și organizarea cât mai rapidă a alegerilor sunt importante și necesare în actuala situație socio-politică.

Referitor la o eventuală susținere a lui Nicușor Dan, care și-a anunțat candidatura independentă la alegerile prezidențiale, Bolojan a spus că nu a vorbit despre această posibilitate, ci a fost întrebat despre acest lucru, dar înainte să existe un candidat unic al coaliției.

Ilie Bolojan a făcut declarațiile a doua zi după ce Crin Antonescu a declarat la Digi24, apoi la Antena 3, că își autosuspendă candidatura pentru că PNL și PSD lasă impresia că nu există decizii oficiale în partid și că ”nu sunt suficient de împuterniciți” să spună fără echivoc pe cine vor trimite în cursa prezidențiale.

Referitor la acest lucru, Bolojan a spus duminică, la Digi24, că politicienii nu au comunicat public de sărbători pentru că ”măcar în perioada asta oamenii trebuie lăsați în pace.

Liderii coaliției, PSD-PNL-UDMR şi ai grupului minorităților, au decis în 23 decembrie să îl susțină drept candidat comun la alegerile prezidențiale care ar urma să fie organizate în primăvară pe Crin Antonescu, fost președinte PNL, co-președinte USL împreună cu Victor Ponta și autor al puciului din 2012. Această decizie urma să fie validată la nivelul fiecărui partid, prin vot în forurile de conducere, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat până în prezent.

Principalele declarații:

Dacă săptămâna viitoare aceste aspecte nu vor fi rezolvate înseamnă că alegerile vor fi amânate după Paște, cel mai devreme în luna mai.

Desemnarea candidatului am hotărât să fie făcută din forurile interne ale fiecărui partid. Un candidat susținut de coaliție trebuie ca acesta să aibă un staf de campanie, să aibă o logistică să fie pusă la dispoziție.

Dacă însă comunicarea și susținerea candidaturii nu se face coordonat riscăm să avem un candidat dar care nu este angrenat, inclusiv în susținerea partidelor.

Crin Antonescu este candidatul coaliției sau căutați alt candidat? Din punct de vedere al PNL este candidatul coaliției, e doar o problemă de a formaliza în interiorul PNL (…) în interiorul PNL nu există o problemă despre susținerea candidaturii.

Nu am vorbit despre această posibilitate (susținerea lui Nicușor Dan, n.red.), am fost întrebat despre această susținere înainte de a avea un candidat comun.

Nu am comunicat de sărbători pentru că măcar în perioada asta oamenii trebuie să fie lăsați în pace.

Context

Crin Antonescu a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că a suspendat unilateral acordul prin care a fost numit candidat la Președinție al coaliției aflată la guvernare.

„În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat”, a spus Crin Antonescu.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce am constatat este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”, a adăugat fostul președinte al PNL.

„Din acest motiv îl consider suspendat, până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare, sau dacă, eventual, au alte opțiuni. Pe scurt, ce s-a întâmplat. Ei au făcut această propunere, eu am acceptat-o, le-am spus de atunci că dacă mai au consultări de făcut în partid, să le facă și poate după aceea să anunțăm. Dânșii au spus «Nuuu, avem responsabilitatea și calitatea ca lideri politici să angajăm acest lucru, și este urgent». Am înțeles urgența, am acceptat urgența. De asta s-a legat și o discuție privitoare la o dată cât mai rapidă a alegerilor prezidențiale”, a adăugat Crin Antonescu.

Antonescu a spus că așteaptă de la aceste partide să anunțe de îndată un calendar pentru alegerile prezidențiale și să dea toate explicațiile în legătură ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor.

„Când se hotărăsc dacă au un candidat și ce candidat au, dacă doresc ca tot pe mine să mă dorească, atunci știu unde mă găsesc”, a adăugat fostul lider PNL.

Antonescu a spus că nu a avut intenția să candideze, ci a răspuns unei situații critice, „dacă ea este într-adevăr critică, nu să așteptăm săptămâni să vedem când punem alegerile”.

Ulterior, Crin Antonescu a declarat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că l-au deranjat în principal următoarele lucruri:

„Primul lucru, că nu s-a stabilit foarte curând o dată a alegerilor prezidențiale, care nu mă afectează doar pe mine, e o chestiune care afectează întreaga societate

În al doilea rând, mulți dintre reprezentanții PSD și PNL în mod public spun că această candidatură e o ipoteză, că nu s-a hotărât, chestiune care cred că trebuie rezolvată cât mai serios și mai rapid.

Din acest moment am pus pe pauză lucrurile până se limpezesc”.

știre în curs de actualizare