Iga Swiatek, revenire spectaculoasă la Turneul Campioanelor după ce a pierdut primul set și a fost condusă cu 3-0

Condusă cu 1-0 la seturi și 3-0 la game-uri, Iga Swiatek a pus în scenă o revenire fantastică, fosta lideră WTA debutând cu o victorie la ediția din 2024 a Turneului Campioanelor de la Riad. Poloneza a trecut, scor 4-6, 7-5, 6-2, de Barbora Krejcikova.

Iga a arătat duminică, la debutul la Turneul Campioanelor, două fețe. Una în care a fost vulnerabilă, a greșit destul și nu a putut să se apropie de nivelul ei cel mai bun. Și o a doua în care a căutat să dicteze ritmul, să fie agresivă și să facă diferența de la retur.

Jocul cenușiu al polonezei a făcut ca tabela să arate la un moment dat 6-4 și 3-0 pentru Krejcikova. A fost momentul care a trezit-o pe Swiatek din letargie, iar revenirea a fost una spectaculoasă.

De la 0-3 s-a ajuns la 4-3 pentru Iga, iar mai apoi poloneza a câștigat manșa cu 7-5.

Simțind că a scăpat printre degete un meci care curgea către o victorie, Barbora nu și-a mai găsit reperele, iar scorul s-a dus rapid către un 5-0 pentru Iga în decisiv.

Jucătoarea din Cehia a mai salvat puțin din impresie cu cele două game-uri câștigate, dar nu a mai putut întoarce soarta meciului. După două ore și 35 de minute, Swiatek a avut câștig de cauză, scor 4-6, 7-5, 6-2.

Iga a încheiat duelul cu 41 de lovituri câștigătoare, dar și cu nu mai puțin de 47 de erori neforțate.

În urma acestui succes, Swiatek a trecut în avantaj în meciurile directe cu Krejcikova, 3-2.

