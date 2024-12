Hotelul de gheață de la Bâlea Lac se deschide de Crăciun / ”În această iarnă oferim cursuri de sculptat în gheață” / O noapte de cazare costă 100 de euro de persoană pe noapte și 150 de euro în weekend

Hotelul de gheață de la Bâlea Lac se deschide de Crăciun, anunță managerul obiectivului, Arnold Klingeis, citat de Radio Cluj.

Tematica din acest an o reprezintă atmosfera cafenenelor istorice, iar camerele vor purta numele unor compozitori celebri, precum Bach, Mozart, Beeethoven și Ceaikovski.

Ca o surpriză a acestui an, hotelul va avea mai multe camere, pentru că ninsorile care au căzut devreme în partea superioară a Munților Făgăraș, au permis ca cei care construiesc hotelul să se apuce de edificiu încă din luna noiembrie.

”Până în prezent, au fost finalizate șase camere de gheață. Hotelul va avea 10, poate 12 camere, va avea igluri diferite în acest an, o să fie și igluri mai mici pentru familii unde pot să doarmă doi adulți cu doi copii sau trei. Bineînțeles, vor fi două igluri mari pentru restaurant, unde vom avea mese și scaune din gheață și acei artiști din muzica clasică, care vor fi sculptați în gheață sau ca bazorelief pe pereții Hotelului de Gheață. Vom avea și în anul acesta expoziții de artă la Bâlea Lac. În această iarnă oferim cursuri de sculptat în gheață. Vom avea câteva zile unde sculptorii care lucrează la construcția hotelului vor veni la Bâlea Lac și cei interesați pot să se înscrie pentru un curs”, susține inițiatorul proiectului, Arnold Klingeis.

Prețul unei nopți de cazare la hotelul de gheață costă 100 de euro de persoană/noapte, în cursul săptămânii. În weekend, costul unei camere este de 150 de euro.