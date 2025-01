Honda țintește o cotă de 50% din piața mondială a motocicletelor

Honda Motor Co. încearcă să acapareze jumătate din piața mondială a motocicletelor, în condițiile în care vânzările de vehicule pe două roți, atât pe benzină, cât și electrice, la nivelul întregii industrii, sunt estimate să ajungă la 60 de milioane de unități anual până în 2030, relatează Bloomberg.

Se estimează că vânzările globale de motociclete ale Honda vor ajunge la 20,2 milioane pentru anul fiscal care se va încheia în luna martie a acestui an, a declarat compania japoneză în timpul unei ședințe de informare de marți, ceea ce i-ar oferi o cotă de aproximativ 40%.

Honda speră să obțină în cele din urmă 50% din piață, inclusiv motocicletele electrice. Creșterea va veni în special dintr-o regiune pe care Honda o numește Sudul Global – în principal India, Indonezia și Filipine, precum și Brazilia și alte țări din America de Sud și Centrală. Honda nu a oferit un calendar pentru această aspirație.

În cele 12 luni care s-au încheiat la 31 martie 2024, afacerile Honda în domeniul vehiculelor pe două roți au înregistrat un profit operațional de aproximativ 3,6 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 14% față de acum cinci ani. Cu toate acestea, creșterea costurilor de trai riscă să pună chiar și motocicletele la îndemâna unora dintre cele mai sărace familii din lume, în timp ce creșterea rapidă a cererii de biciclete electronice este pusă la încercare de reglementările mai stricte privind emisiile în China, SUA și Europa.

Honda produce în prezent peste 20 de milioane de unități anual în 37 de unități din întreaga lume, în 23 de țări și teritorii. Divizia extrem de profitabilă va căpăta probabil și mai multă importanță pe măsură ce Honda lucrează la planurile de a integra în activitatea sa Nissan Motor Co.

Minoru Kato, directorul executiv responsabil de unitatea de motociclete a Honda, a declarat că nu crede că segmentul de două roți va fi afectat de afacerea Nissan. „Acestea fiind spuse, este esențial să găsim sinergiile potrivite pe măsură ce negocierile avansează”, a spus el.

Honda s-ar putea confrunta și cu probleme legate de tarife, având în vedere că produce aproximativ 9.000 de unități anual la o fabrică din Mexic, dintre care majoritatea sunt importate în SUA. Președintele Donald Trump a amenințat că va aplica tarife vamale ridicate produselor care trec granița cu Mexicul.

„Bineînțeles că va exista un efect”, a declarat Kato marți. „Luăm în considerare relocarea ca o posibilă opțiune, dar nu s-a luat nicio decizie”.

Ca parte a campaniei sale de electrificare, Honda intenționează să lanseze 30 de e-modele la nivel global până în 2030, pentru a-și atinge obiectivul de vânzări anuale de vehicule electrice de 4 milioane de unități până în acel an.

Alte inițiative includ lucrul la reutilizarea și reciclarea bateriilor, scăderea costului bicicletelor electrice și ecologizarea fabricilor proprii prin adăugarea de sisteme de energie solară.

În India, unde Honda a declarat că dorește să obțină cea mai mare cotă din piața motocicletelor electrice, compania a început să ofere un serviciu de partajare și schimb de baterii, astfel încât motocicliștii să nu fie nevoiți să se confrunte cu așteptări lungi la stațiile de încărcare.

Honda intenționează, de asemenea, să aibă o fabrică de motociclete electrice în India funcțională până în 2028.

Cu toate acestea, India are o serie de jucători puternici, inclusiv liderul de piață Hero MotoCorp Ltd. și Bajaj Auto Ltd.