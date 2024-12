Helmut Duckadam, omagiat de FC Sevilla la poarta unde a apărat cele patru penalty-uri în 1986

Clubul spaniol FC Sevilla i-a adus un omagiu lui Helmut Duckadam la poarta de pe stadionul Ramón Sánchez-Pizjuán, unde „Eroul” a apărat patru penalty-uri în 1986. Duckadam s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.

Spaniolii au publicat o postare în semn de omagiu pentru „Eroul de la Sevilla” pe conturile de pe rețelele sociale (X/Instagram/Facebook). În descrierea pozei de pe X, clubul a scris: „Omagiu adus lui Helmut Duckadam. «Eroul din Sevilla», care a apărat patru penalty-uri în finala Cupei Europene din 1986, la Ramón Sánchez-Pizjuán.”

🇷🇴 In tribute to Helmut Duckadam 🩷

„The Heroe of Seville” who saved four penalties in the 1986 European Cup final at the Ramón Sánchez-Pizjuán. pic.twitter.com/9keZpsMoyF

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 6, 2024