Hansi Flick spune că Barcelona a jucat slab și a fost norocoasă că a remizat 2-2 cu Celta Vigo: „Dacă nu joci la 100%, nu poți câștiga” / Dependența de puștiul Lamine Yamal

Dependența de un puști

Fie coincidență, fie nu, Barcelona a pierdut puncte în acest sezon aproape în toate meciurile în care puștiul de 17 ani, Lamine Yamal, nu a jucat integralist (3/4). Au fost trei absențe din primul 11 al lui Yamal în acest sezon, care corespund cu două înfrângeri și o remiză.

Înfrângerile au fost cu Osasuna, în deplasare, scor 4-2, când tânărul atacant a intrat ca rezervă și a marcat al doilea gol pentru catalani, și cu Real Sociedad, scor 1-0, în etapa precedentă, în Țara Bascilor.

Lamine Yamal are 12 contribuții de gol în acest sezon de La Liga (5 goluri, 7 assist-uri) și pare indispensabil în atacul Barcelonei, lucru demonstrat de incapacitatea echipei de a mai crea faze periculoase fără el pe teren.

În înfrângerea cu Real Sociedad, echipa din Catalunya a înregistrat un record negativ: nu au tras niciun șut pe poartă într-un meci de LaLiga pentru prima dată din 2014.

Barcelona have not had a single shot on target in a La Liga match for the first time since 24 September 2014. Back then it was in Malaga and they had 69% possession. Today it was almost the same (70% possession).

— @2010MisterChip pic.twitter.com/7XUf53urgU

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 10, 2024