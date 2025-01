Hansi Flick, frustrat de remiza 1-1 a Barcelonei pe terenul lui Getafe: „Nu am trăit așa ceva până acum”

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, nu și-a putut ascunde frustrarea după ce echipa sa a remizat 1-1 cu Getafe, echipă aflată în lupta pentru salvarea de la retrogradare, sâmbătă, prelungindu-și seria fără victorie în LaLiga la patru meciuri.

Flick a regretat șansele irosite de Barca într-un meci pe care l-au dominat cu aproape 80% posesie și de două ori mai multe ocazii de gol decât gazdele.

„Am vrut să câștigăm și am avut ocazii să câștigăm. Sunt foarte dezamăgit că nu am reușit să marcăm mai multe goluri,” a declarat Flick într-o conferință de presă, citat de Reuters.

„Puteți vedea cum este să joci aici, la Getafe. Se apără bine. Am creat ocazii, dar nu am fost suficient de preciși la finalizare. Trebuie să mergem mai departe. Repet, am avut șanse, mai ales în prima repriză. După aceea, cred că ne-a lipsit un pic mai multă precizie în pase.

A fost multă emoție pe acest stadion, în toate acțiunile și contactele. Nu am mai trăit așa ceva până acum. Este ceva nou pentru mine și trebuie să mă obișnuiesc cu asta.”

Atmosfera intensă de pe Coliseum Alfonso Pérez, stadionul celor de la Getafe, s-a dovedit a fi o problemă pentru Barcelona, care nu a reușit să câștige acolo în ultimele cinci sezoane, din 2019. Cu acest 1-1, „catalanii” au reușit să spargă gheața, deoarece nu mai marcaseră acolo de la ultimul triumf.

Barcelona ocupă locul trei în clasament, cu 39 de puncte, la patru puncte în spatele celor de la Real Madrid, aflați pe locul secund, și la cinci puncte de liderul Atletico Madrid.

Real Madrid, care are un meci mai puțin disputat, va găzdui Las Palmas duminică.

„Dacă am fi reușit să marcăm încă un gol… Dar acum nu mai pot face nimic și trebuie să accept rezultatul,” a declarat Hansi Flick.

„Dar mai este mult până la final și vom lupta până la capăt pentru a câștiga LaLiga. Am pierdut două puncte, dar am câștigat unul, așa că trebuie să privim înainte și să încercăm să ne îmbunătățim pe viitor.”