Hansi Flick, după remiza 2-2 cu Betis: Barcelona trebuie să arate calitate în mod constant / Real Madrid pune presiune în lupta pentru titlu

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a declarat că echipa sa are suficientă calitate, dar trebuie să o demonstreze constant, după remiza 2-2 cu Real Betis în LaLiga, un rezultat care îi vulnerabilizează în fața unei eventuale depășiri de către Real Madrid în cursa pentru titlu.

Barcelona a preluat de două ori conducerea pe stadionul Benito Villamarín, prin golurile marcate de Robert Lewandowski și Ferran Torres, însă Betis a revenit în joc prin Giovani Lo Celso și Assane Diao, obținând un punct.

„Nu a fost un meci bun. Suntem o echipă tânără și trebuie să ne îmbunătățim mult,” a spus Flick jurnaliștilor, citat de Reuters.

„Trebuie să fim mai puternici, mai ales când jucăm în deplasare. Avem calitate, dar trebuie să o arătăm în fiecare meci. Am fi putut juca mai bine. Am fost lenți în pasare, cu multe mingi lungi… nu este ceea ce ne dorim și nu reprezintă punctul nostru forte. Trebuie să ne concentrăm pe punctele noastre tari și pe ceea ce trebuie să facem.”

Flick a primit un cartonaș roșu în a doua repriză pentru proteste, după ce Betis a primit un penalty în urma unei revizuiri VAR a intrării lui Frenkie de Jong asupra lui Vitor Roque. Antrenorul german a declarat că nu a făcut nimic greșit, dar a adăugat că nu va contesta eliminarea.

„Marcus, asistentul meu, a făcut o treabă bună. Am marcat un gol cu el pe margine,” a spus Flick.

„Nu am spus nimic nimănui, a fost doar reacția mea. A durat mult să se decidă dacă a fost penalty sau nu. Dacă ai nevoie de atât de mult timp, poate exista un dubiu. Nu sunt de acord cu eliminarea mea. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată până acum. Dar poate este ceva specific aici. M-am enervat pe mine, nu pe altcineva.”

Barcelona a obținut doar 5 puncte în ultimele 5 partide din LaLiga, după ce în startul campionatului avea un avans de cel puțin 9 puncte față de urmăritoare.

