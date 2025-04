Hansi Flick avertizează echipa că nu este loc de automulțumiri pe ultima turnantă a sezonului: „Trebuie să ne îmbunătățim constant”

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a avertizat luni că echipa sa nu își poate permite nicio urmă de automulțumire în ultimele etape ale cursei pentru titlul din LaLiga, după ce catalanii au fost nevoiți să revină spectaculos pentru a învinge Celta Vigo cu 4-3 sâmbătă.

Liderii din LaLiga au fost conduși cu 3-1 și au primit trei goluri pentru al doilea meci consecutiv, după eșecul cu 3-1 în returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor cu Borussia Dortmund. Barcelona are 73 de puncte din 32 de meciuri, patru mai mult decât rivala Real Madrid, care a trecut cu greu de Athletic Bilbao (1-0) duminică.

„Trebuie să ne îmbunătățim constant. După meciurile cu Dortmund și Celta, trebuie să fim mult mai buni. Avem calitatea necesară pentru a învinge orice adversar, dar trebuie să o demonstrăm pe teren”, a declarat Flick în conferința de presă premergătoare duelului de marți cu Mallorca, citat de Reuters.

„Revenirea cu Celta, acea energie pozitivă, este starea de spirit de care avem nevoie. LaLiga are un nivel ridicat, iar obiectivul este să nu pierdem puncte, dar nu e ușor. Am văzut asta cu Celta. Sper să fie un semnal de alarmă, drumul e lung. Madrid e fantastică și are și ea obiective mari.”

Marți, Barcelona primește vizita Mallorcăi, ocupanta locului 7, care vizează o calificare europeană. „Mallorca face un sezon foarte bun. Poate ajunge în Europa. Va fi un meci greu. Se apără foarte bine și fac tranziții excelente”, a spus Flick.

Tehnicianul german ar putea roti lotul în acest meci, având în vedere apropierea finalei Cupei Regelui împotriva lui Real Madrid, programată în weekend. El le-a transmis jucătorilor nemulțumiți de lipsa minutelor că cel mai bun mod de a-și exprima frustrarea este prin performanțele de pe teren.

În victoria cu Celta, imaginile video l-au surprins pe Ansu Fati lovind furios un recipient de apă după ce nu a fost introdus în joc, în ciuda faptului că s-a încălzit. De asemenea, fundașul Hector Fort a avut un schimb tensionat de replici cu Flick la finalul partidei.

„Înțeleg că nu sunt fericiți, și eu am fost jucător. Toți vor să demonstreze și să ajute echipa”, a comentat Flick.