Hamilton debutează la Ferrari: Șeful Scuderiei și marele semn de întrebare înainte de Melbourne

Frederic Vasseur, șeful Scuderiei Ferrari, și-a exprimat optimismul, dar și prudența înaintea debutului sezonului de Formula 1 de la Melbourne.

Vasseur a scos în evidență eforturile considerabile depuse de piloți și echipă în timpul iernii pentru a se pregăti pentru noul sezon.

Charles Leclerc a intensificat antrenamentele fizice, iar Lewis Hamilton s-a concentrat pe integrarea cât mai rapidă în cadrul Scuderiei Ferrari.

„Toată lumea, inclusiv piloții, a muncit din greu toată iarna în fabrica din Maranello. De asemenea, Charles a forțat mai mult ca niciodată în sala de gimnastică, iar Lewis a făcut un mare efort pentru a se asimila cu echipa cât mai repede posibil.

Cred că avem tot ce ne trebuie pentru a ne descurca bine” – Frederic Vasseur.

Vasseur a menționat că rezultatele testelor din Bahrain au fost dificil de interpretat, ceea ce adaugă un element de incertitudine înaintea cursei de la Melbourne.

Oficialul Ferrari a subliniat că circuitul stradal Albert Park nu este neapărat reprezentativ pentru restul sezonului 2025, dar a amintit că Ferrari a avut o performanță bună acolo în sezonul trecut.

Echipa rămâne concentrată asupra propriei evoluții, conștientă că sezonul este lung și plin de provocări.

În ceea ce privește așteptările pentru cursa de la Melbourne, Ferrari se confruntă cu o competiție acerbă.

„Circuitul stradal Albert Park nu este deosebit de reprezentativ pentru ceea ce ne rezervă restul anului, dar ne-am descurcat bine acolo anul trecut.

Bineînțeles, există o mulțime de necunoscute și suntem nerăbdători să aflăm care va fi ierarhia, mai ales că rezultatele testului din Bahrain au fost foarte greu de citit” – Frederic Vasseur, citat de gpblog.com.

McLaren, campioana en-titre de la constructori, a demonstrat o formă puternică în timpul testelor din presezon, fiind considerată echipa de învins de către specialiștii din lumea Formulei 1.

Charles Leclerc a recunoscut superioritatea McLaren, menționând că rivalii au avut o simulare de cursă impresionantă și un control excelent al degradării pneurilor.

