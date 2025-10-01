Guvernul SUA preia participaţii de 5% la Lithium Americas şi la joint-venture-ul cu General Motors la mina Thacker Pass

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a achiziţionat o participaţie de 5% la compania Lithium Americas şi o altă participaţie de 5% la joint-venture-ul acesteia cu General Motors la proiectul minier Thacker Pass, care urmează să devină cea mai mare sursă de litiu din emisfera vestică, transmite Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acţiunile Lithium Americas au crescut miercuri cu 26% în urma informaţiei, după un avans iniţial de până la 31%. Lithium Americas este o companie canadiană, cu sediul central la Vancouver, Columbia Britanică.

Totuşi, compania are proiecte majore în Statele Unite (mina Thacker Pass din Nevada) şi în Argentina (proiectele Caucharí-Olaroz şi Pastos Grandes), iar în privinţa listării este prezentă atât pe bursa din Toronto, cât şi pe cea din New York.

Acordul, anunţat de Lithium Americas, marchează cea mai recentă investiţie a administraţiei preşedintelui Donald Trump în sectorul privat, după achiziţii similare în companiile Intel şi MP Materials. Aceste demersuri fac parte din strategia Washingtonului de a sprijini industrii considerate critice pentru securitatea naţională.

Ca parte a tranzacţiei, guvernul american va primi participaţiile prin intermediul unor opţiuni de cumpărare (warrants), cu un preţ simbolic de un cent.

Lithium Americas a confirmat şi accesarea primei tranşe de 435 milioane dolari dintr-un împrumut total de 2,26 miliarde dolari acordat de statul american pentru dezvoltarea minei, care este în construcţie şi programată să fie deschisă în 2028.

General Motors, care a investit 625 milioane dolari în proiect în 2024 şi deţine deja 38% din acţiuni, are dreptul de a achiziţiona întreaga producţie de litiu din prima fază şi o parte din a doua fază pentru următorii 20 de ani.

Thacker Pass ar urma să producă anual 40.000 de tone de carbonat de litiu de calitate pentru baterii, suficient pentru echiparea a până la 800.000 de vehicule electrice.

Proiectul este văzut deopotrivă de republicani şi democraţi ca o soluţie pentru reducerea dependenţei Statelor Unite de China, care procesează peste 75% din litiul global pentru uz industrial.