Guvernul indian, acuzat că a vizat jurnaliști cu programul spion Pegasus

Guvernul indian a vizat recent jurnalişti importanţi cu ajutorul programului spion Pegasus, susţin Amnesty International şi Washington Post într-o investigaţie comună publicată joi, transmite News.ro.

„Din ce în ce mai mult, jurnaliştii din India se confruntă cu ameninţarea supravegherii ilegale pentru simplul fapt că îşi fac meseria, precum şi cu alte instrumente de represiune, cum ar fi închisoarea în temeiul unor legi draconice, campanii de defăimare, hărţuire şi intimidare”, a declarat Donncha O Cearbhaill, şeful Laboratorului de Securitate al Amnesty.

Raportul citează cazurile jurnaliştilor Siddharth Varadarajan (The Wire) şi Anand Mangnale (The Organized Crime and Corruption Reporting Project), ale căror scanări de IPhone-uri au dezvăluit urme de Pegasus.

Atacul datează din octombrie 2023 în cazul lui Siddharth Varadarajan, despre care s-a constatat, de asemenea, că a fost deja vizat de spyware încă din 2018, potrivit ONG-ului.

Nu a existat nicio reacţie imediată din partea guvernului indian, dar New Delhi a negat acuzaţiile formulate în 2021 cu privire la utilizarea Pegasus pentru a monitoriza adversarii politici, activiştii şi jurnaliştii.

În 2021, 17 media internaţionale dezvăluiseră că software-ul Pegasus, conceput de compania israeliană NSO, fusese folosit pentru a spiona telefoanele a sute de politicieni, jurnalişti, activişti pentru drepturile omului şi oameni de afaceri din întreaga lume.

Luna trecută, presa indiană a relatat că serviciile de securitate cibernetică ale ţării desfăşoară o anchetă privind acuzaţiile de ascultare a telefoanelor politicienilor din opoziţie, care au primit un mesaj de alertă de la Apple despre „atacatori sponsorizaţi de stat”.

Ashwini Vaishnaw, ministrul pentru Electronică şi Tehnologia Informaţiei, a declarat la acea vreme că guvernul era „preocupat” de aceste plângeri.