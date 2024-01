Guvernul Flandrei încearcă să oblige TikTok și YouTube să împartă veniturile cu producătorii locali de televiziune

Videoclipurile cu pisici drăguțe, clipurile cu pui prăjiți și dansurile virale ar putea contribui în curând la finanțarea televiziunii belgiene, guvernul Flandrei fiind pe punctul de a adopta legi care să oblige TikTok și YouTube să împartă veniturile cu producătorii locali de televiziune, relatează The Guardian.

„Din punct de vedere politic, este important în domeniul serviciilor audiovizuale și media să existe obligații pentru companii de a investi în conținutul TV local”, a declarat pentru The Guardian ministrul pentru mass-media din guvernul flamand, Benjamin Dalle.

Belgia ia deja o parte din veniturile generate de Netflix, Disney și alte servicii de streaming, dar Dalle a spus că TikTok și YouTube sunt atât de populare încât este important ca și acestea să își plătească partea lor.

„Ceea ce facem acum în Flandra este să obligăm, de asemenea, platformele de video-sharing precum YouTube, precum TikTok, precum Meta [proprietarul Facebook și Instagram] să plătească pentru conținutul realizat la nivel local și modificăm legislația flamandă pentru a face acest lucru. La nivel internațional, este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru”, a spus el.

Marile firme de tehnologie și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la această măsură, iar ambasadorul SUA la Bruxelles a scris guvernului în legătură cu această evoluție. „Am primit mai multe scrisori din partea acestor companii, deoarece este o premieră mondială”, a spus Dalle.

Legile propuse vor fi supuse la vot în următoarele câteva săptămâni și, dacă vor fi adoptate, vor însemna mai mulți bani pentru un sector înfloritor care a produs recent drame precum Knokke Off, cunoscut sub numele de High Tides în Marea Britanie – o dramă locală strălucitoare pentru adolescenți, care are loc în orașul de lux omonim de la malul mării – și Rough Diamonds, o dramă polițistă de familie centrată pe întoarcerea unui fiu risipitor în comunitatea evreiască ortodoxă din Anvers.

Hidden Assets, o coproducție comandată de Screen Ireland și Screen Flanders, cu Angeline Ball în rolul principal, care se petrece în Limerick și Anvers, va fi recunoscută de mulți din Marea Britanie și Irlanda.

Și, având în vedere că Belgia deține președinția rotativă a UE, Dalle a declarat că speră să extindă această idee la nivelul întregului bloc: „Aș dori să pun acest lucru pe agenda europeană”.

Conform propunerilor, platformele de video-sharing ar trebui să aloce între 2% și 4% din veniturile lor în Fondul audiovizual din Flandra sau direct într-o producție locală.

Streamerii, inclusiv Netflix și furnizorii de televiziune în bandă largă și prin cablu, sunt deja supuși unei reguli similare, cu 7 milioane de euro generate în 2023 pentru producții locale, printre care Over Water, un thriller de două sezoane despre o celebritate de televiziune atrasă în lumea bandelor de traficanți de cocaină de pe docurile din Anvers, finanțat parțial de Telenet, o firmă locală de bandă largă.