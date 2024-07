Grupul de extremă-dreapta Patrioții devine a treia forță în Parlamentul European după ce partidul lui Marine Le Pen s-a alăturat formațiunii lui Viktor Orban

Grupul de extremă dreapta „Patrioții pentru Europa” al lui Viktor Orbán a fost înființat oficial luni în Parlamentul European, având 84 de eurodeputați, ceea ce îl face al treilea grup ca mărime, potrivit Euronews. Noua alianță de extremă-dreapta, lansată chiar săptămâna trecută, a succedat precedentului grup de extremă-dreapta din Parlamentul European, Identitate și Democrație (ID), care s-a desființat.

Grupul s-a extins rapid, multe partide anunțând săptămâna trecută că se vor alătura proiectului, culminând luni cu două adeziuni semnificative: Reunirea Națională (RN) din Franța și Lega din Italia.

În timp ce Lega a fost dominantă în cadrul ID în mandatul anterior, cea mai mare delegație din cadrul patrioților va fi RN al lui Marine Le Pen, cu treizeci de eurodeputați. Ei sunt urmați de Fidesz al lui Orbán, cu unsprezece deputați, Lega lui Matteo Salvini, cu opt, și ANO al lui Andrej Babiš (Cehia), cu șapte europarlamentari.

Alte delegații naționale sunt Partidul Libertății din Austria (FPÖ), partidul spaniol de extremă dreapta Vox și partidul naționalist olandez PVV, fiecare contribuind cu șase deputați. Grupul include, de asemenea, trei deputați de la partidul naționalist flamand Vlaams Belang din Belgia, doi de la Chega! din Portugalia, doi de la Oath and Motorists din Cehia, doi de la Voice of Reason din Grecia, unul de la partidul Letonia First și unul de la Partidul Popular Danez, totalizând 84 de deputați.

Liderul RN, Jordan Bardella, a fost numit în funcția de președinte al grupului.

Prim-vicepreședinția a fost acordată unguroaicei Kinga Gál, în timp ce ceilalți vicepreședinți sunt Roberto Vannacci (Lega), Klára Dostálová (ANO), Sebastiaan Stöteler (PVV), António Tânger Corrêa (Chega), Hermann Tertsch (VOX) și Harald Vilimsky (FPÖ).

Deși grupul Patrioților este doar puțin mai mare decât ID, care avea 73 de eurodeputați când a fost format în 2019, prezența sa în Parlament este mai pronunțată datorită reducerii numărului total de eurodeputați de la 751 la 720.

Cu 84 de eurodeputați, Patrioții au depășit atât Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) controlat de Giorgia Meloni, care are 78 de eurodeputați, cât și grupul liberal Renew Europe, cu 76 de eurodeputați.