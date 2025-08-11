G4Media.ro
Grindeanu: PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui…

Sorin Grindeanu
Captură Facebook

Grindeanu: PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui “pachet pentru eliminarea privilegiilor”

11 Aug

PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui “pachet pentru eliminarea privilegiilor”, a declarat luni liderul interimar al partidului, la finalul unei reuniuni a biroului politic național. Printre aceste privilegii, Grindeanu a enumerat eliminarea pensiilor speciale, reducerea de agenții, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și a indemnizației acestora.

De asemenea, Grindeanu a precizat că PSD solicită “întâlniri cu ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat”, pentru a discuta despre rectificarea bugetară și continuarea investițiilor “mari și mici” și o serie de “măsuri care ar trebui regândite pe zona de Educație”.

După rezolvarea acestor aspecte PSD crede că ar trebui să se treacă la “etapa trei – pachetul privind măsurile pe sănătate, administrație, măsuri fiscale.

“Astea sunt condițiile pe care PSD le are azi, adoptate unanim de colegii mei la propunerea mea. Așteptăm cât mai rapid să fie adoptat pachetul de eliminare a privilegiilor”, a spus el.

Întrebat dacă PSD va ieși de la guvernare dacă nu se asigură fonduri pentru programul Saligny, Grindeanu a răspuns: “Anghel Saligny trebuie să continue. E despre români, despre comunități, apă, canalizare în toate localitățile din România”.

“Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor mâine poate fi adoptat prin asumarea răspunderii. Asta e linia pe care o adoptă PSD azi. Voi transmite premierului ceea ce PSD a hotărât azi în unanimitate”, a continuat președintele interimar al partidului.

În ceea ce privește modificările propuse pentru retragerea fondurilor de la Pilonul II de pensii, Sorin Grindeanu a precizat că legea în forma actuală nu e susținută de PSD”.

Biroul permanent al PSD s-a reunit luni pentru a discuta situația creată în coaliție, pe motiv că USR s-a opus organizării de funeralii de stat pentru Ion Iliescu, a anunțat, pe Facebook, Sorin Grindeanu, la sfârșitul săptămânii trecute.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.”

După anunțul USR că nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu, PSD  a refuzat să mai participe la ședința coaliției care trebuia să aibă loc săptămâna asta, iar G4Media a scris că motivul real este refuzul baronilor pesediști de a ceda 6 posturi de prefecți și subprefecți, împărțirea a 60 de agenții guvernamentale și stabilirea datei alegerilor pentru Primăria București. Potrivit unor surse multiple din coaliție, la ședința de miercuri ar fi trebuit tranșată împărțirea posturilor în administrația locală, precum și celelalte funcții din agenții.

Conform protocolului coaliției, USR ar fi trebuit să primească 20 la sută din aceste posturi, iar astăzi (miercuri, 6 august, n.r.) ar fi trebuit tranșată problema prefecților și subprefecților. Din cele 40 de județe, USR ar fi trebui să-i revină opt posturi de prefecți cu funcțiile de subprefect aferente. Din aceste opt posturi, 6 ar trebui cedate de PSD și 2 de PNL.

Cei care s-au opus vehement ar fi fost baronii PSD, care refuză să aibă un reprezentant userist din partea guvernului în județele conduse de ei. Nici liberalii n-ar fi acceptat ușor împărțirea funcțiilor, dar ar fi găsit în cele din urmă soluții pentru a da satisfacție celor de la USR, mai ales că partidul condus de Dominic Fritz și-a anunțat disponibilitatea de a discuta eventuale schimburi de funcții.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

5 comentarii

  1. ca si cum nu ar fi la putere …
    ca si cum nu ar fi de fapt singurii ca pun bete in roate …
    ca si cum nu e sunt vinovati de toata situatia asta …

    • bine e si PNL .. sunt curios PNL cu ce se va supara pe USR si o sa ameninte ca iese de la guvernare?

  3. Cei mai privilegiati dintre privilegiati cer eliminerea privilegiilor? Suna a cacofonie ! 🙂 Dintr-o data a inceput sa-i „doara” inima de suferintele poporului si canta refrenul celor din strada ! Si noi, ca niste oameni cu frica lui Dumnezeu, le credem dorintele si speram ca s-au transformat in oameni piosi si cu suflet mare ! Hai Doamne’ajuta ! _/\_ ( M#13 PSD )

  4. Ce reformiști v-ați trezit voi acum. Și chiar vreți pachetul 2 să se aplice cu celeritate. Orice mișcare veți face, orice trucuri și povești veți mai inventa tot în jos veți merge.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.