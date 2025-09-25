Grindeanu, despre ședința CSAT: Trebuie să fim mai fermi, doar aşa înțeleg ruşii / ”N-am dovedit destulă fermitate în ceea ce s-a întâmplat în săptămânile din urmă”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, în legătură cu şedinţa CSAT de joi în care se va discuta subiectul dronelor ruseşti care au intrat pe teritoriul ţării, că România trebuie să fie mai fermă, el menţionând totodată că toate deciziile luate vor trebui să fie în strânsă legătură cu aliaţii din NATO, în primul rând cu SUA, transmite Agerpres.

„În primul rând trebuie să fim mai fermi. Din punctul meu de vedere, n-am dovedit destulă fermitate în ceea ce s-a întâmplat în săptămânile din urmă. Şi da, sunt de acord cu preşedintele Trump, tot ce încalcă spaţiul NATO cu avioane, drone şi aşa mai departe, aici nu e loc de greşeli, fiindcă astea nu sunt greşeli ce s-a întâmplat în Polonia în urmă cu două săptămâni. Sunt încercări, din perspectiva mea, fără a fi un specialist, sau în opinia mea, sunt încercări pe care Federaţia Rusă le face cu state NATO”, a afirmat Grindeanu la Antena 3 CNN, întrebat în legătură cu şedinţa CSAT la care se va discuta despre dronele care intră pe teritoriul ţării şi dacă România ar trebui să facă mai mult în această privinţă.

El a spus că orice decizie va lua România trebuie să fie în strânsă legătură cu aliaţii din NATO, cu Statele Unite în primul rând.

„E o bază NATO extrem de importantă la Kogălniceanu, unde sunt prezente trupe din mai multe ţări. Deciziile noastre trebuie luate tot timpul consultându-ne cu aliaţii NATO şi acest lucru cred că se întâmplă, doar câteodată, probabil că depinde şi de caracteristica naţională şi de fermitatea fiecărui stat partener sau membru NATO … Dar da, trebuie să avem mai multă fermitate, doar aşa, cred eu, că ruşii înţeleg”, a mai spus Grindeanu.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spaţiului aerian naţional.