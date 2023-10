Google va începe să producă smartphone-uri în India anul următor

Alphabet Inc., firma mamă a Google, va începe să producă smartphone-uri în India, primul model urmând să fie Pixel 8, a declarat joi un director din cadrul grupului american, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Dispozitivele ar urma să iasă de pe liniile de producţie în 2024, a precizat Rick Osterloh, vicepreşedinte pentru dispozitive şi servicii la Google.

„India este o piaţă prioritară pentru smartphone-urile Pixel şi suntem decişi să aducem cele mai bune echipamente hardware şi capacităţi software ale noastre către oamenii din întreaga ţară”, a spus Osterloh la evenimentul anual pe tehnologie organizat de Google în India. Osterloh a precizat că Google va încheia parteneriate cu furnizorii locali şi globali pentru primele sale smartphone-uri produse în India.

Decizia companiei care este responsabilă de Android, cel mai utilizat sistem de operare pentru dispozitive mobile, înseamnă un nou succes pentru campania Guvernului de la New Delhi de a încuraja marii producători internaţionali de dispozitive să vină asambleze în India.

Iniţiativa premierului Narendra Modi „Make in India” a atras investiţii mai mari din partea grupului american Apple Inc., care a început să îşi mute producţia de telefoane iPhone din China în India. De asemenea, producătorul american de cipuri de memorie Micron Technology a anunţat recent că are de gând să construiască prima sa uzină de semiconductori din India.

Pe lângă producătorii americani de dispozitive, grupul sud-coreean Samsung Electronics Co. produce şi el telefoane Galaxy în India iar producătorii chinezi de dispozitive care utilizează sistemul Android au încheiat şi ei parteneriate cu producătorii locali.