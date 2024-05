George Simion, după ce a spus că UDMR este ”o creatură hidoasă, șovină”: ”Nici nu îmi cer scuze, nici nu dezmint, nici nu retractez, nici nu îmi pare rău”

Șeful partidului extremist AUR, George Simion, a declarat, vineri seară, în cadrul unui miting electoral organizat la Târgu Mureş, pentru prezentarea candidaţilor la alegerile pentru Parlamentul European, că nu îşi va cere scuze de la UDMR după discursul de la Ardud, transmite Agerpres.

El a adăugat că a fost acuzat că instigă la ură, dar că aceia ce îl acuză nu au menţionat şi partea în care susţinea că AUR are iubire faţă de fiecare cetăţean al României, indiferent de etnie.

„Mulţi au spus deja că am venit aici să provocăm. Am văzut cu toţii ce au transmis liderii corupţi, liderii murdari, liderii (…) UDMR-ului acum câteva zile, în urma discursului pe care l-am avut în judeţul Satu Mare, în Cetatea Ardud, că instig la ură interetnică şi că îi atac pe fraţii noştri maghiari. Au omis – bineînţeles că asta fac ei: omit, mint, dezinformează – şi au uitat cumva să arate partea în care am spus că avem obligaţia, avem datoria şi avem în noi iubire faţă de fiecare cetăţean al României, indiferent de etnie – român, maghiar, rom, lipovean, turc sau de alte naţionalităţi (…). Şi da, am îndrăznit să atac UDMR-ul, pe care l-am numit duşmanul nostru politic în judeţul Satu Mare. La fel cum este duşmanul nostru politic în judeţul Mureş, şi în judeţul Covasna, şi în judeţul Harghita (…). Noi avem membri etnici maghiari de care suntem mândri şi pe care îi iubim şi pe care îi preţuim. N-avem nevoie de formaţiuni etnice într-o ţară unitară, suverană şi independentă. (…) Şi ştiţi ceva? Nici nu îmi cer scuze, nici nu dezmint, nici nu retractez, nici nu îmi pare rău. Îmi menţin cu tărie afirmaţiile, pentru că ele reprezintă realitatea asta, nu este un discurs al urii, ci este o constatare a stării de fapt în care se află ţara noastră”, a arătat George Simion în discursul său.