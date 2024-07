Geoană, după acuzațiile de plagiat: Mă așteptam la astfel de atacuri murdare / Nu pot decât să mă gândesc la rea-intenție sau rea-credință.

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a respins luni acuzațiile de plagiat aduse de jurnalista Emilia Șercan. El a invocat ”atacuri murdare” și o presupusă ”campanie de fake-news” și a spus într-o postare pe rețelele sociale că ”probabil că unii s-au speriat de discuțiile din spațiul public despre o posibilă candidatură a mea”.

Mircea Geoană ar fi plagiat prin traducere, fără vreun fel de atribuire și fără ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush, se arată într-o investigație semnată de Emilia Șercan în PressOne.

În 2005, după 12 ani de studii doctorale, Mircea Geoană – în prezent secretar general adjunct al NATO și potențial candidat la prezidențialele din toamnă – a susținut la ASE o teză de doctorat despre integrarea României în structurile euro-atlantice în care subiectul central este comprimat în 1,4% din totalul lucrării.

Deși posesor al unei experiențe valoroase, nemijlocite, privind tema pe care și-a ales-o, Geoană – care a fost ambasador al României la Washington și apoi ministru de externe al României – nu menționează în teză nici măcar momentele-cheie, de manual, din etapele de aderare la NATO și UE, mai arată PressOne.

Reacția integrală a lui Mircea Geoană:

”Din seria caută până găsești și, dacă nu găsești, inventează, mă trezesc astăzi cu o acuzație de plagiat a tezei de doctorat pe care am terminat-o acum 20 de ani. De ce astăzi? Probabil pentru că unii s-au speriat de discuțiile din spațiul public despre o posibilă candidatură a mea. Specialiști în domeniu s-au pronunțat deja public asupra unei teze la care am muncit timp de ani de zile. Când mai multe softuri anti-plagiat spun că NU există similitudini și totuși cineva se trezește să vină cu o acuzație falsă, nu pot decât să mă gândesc la rea-intenție sau rea-credință.

Lăsând la o parte părerile personale despre ce ar fi trebuit să scriu în teză (nu știam că este o lucrare colectivă și trebuie să cer părerea unor oameni care nu sunt specialiști în domeniu!), pe fond, cele menționate și conceptul de plagiat sunt lucruri total diferite.

Voi fi întotdeauna un promotor al valorilor de orice fel, dar, în același timp, nu am cum să nu sancționez impostura intelectuală, cu valențe și intenții politicianiste.

Mă așteptam la astfel de atacuri murdare, așa cum, de 3 luni, anumite posturi de televiziune duc o campanie de denigrare la adresa mea. Încă o campanie de fake news nu e nimic nou sub soare. Am în spate o carieră de studii în țară și străinătate în inginerie, drept, administrație publică, economie. Am făcut acest doctorat nu pentru a avea o floare la butonieră sau din nevoia de a ocupa vreo funcție, ci din curiozitate intelectuală și dorința de a cunoște și de a mă perfecționa continuu. Nu voi permite nimănui, din motive exclusiv electorale și, în mod evident, motivat politic, să pună la îndoială o viață de muncă și studii făcute la cel mai înalt nivel de probitate și profesionalism”.