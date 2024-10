Geoană a folosit un termen specific sultanilor otomani când a spus cum va negocia cu partidele: ”Președintele dă firmanul” / Nu a știut să răspundă întrebării adresate de Ciucă despre efectivele Armatei Române din misiuni externe

Candidatul independent Mircea Geoană a folosit marți un termen specific sultanilor otomani când a spus cum va negocia cu partidele în caz că va câștiga alegerile prezidențiale. ”Să nu uităm că președintele dă firmanul”, a spus el într-o dezbatere la Antena 3.

Firman este un ordin emis de sultan prin care erau numiți sau maziliți guvernatorii și domnii depinzând de Imperiul Otoman, potrivit Dexonline.

Geoană a fost întrebat în mod repetat cum ar putea conduce România din moment ce nu are un partid puternic în spate.

El a vorbit câteva minute despre negocierile pe care le va duce cu partidele, după care a încheiat discuția folosind termenul otoman.

Pe de altă parte, Geoană a recunoscut că nu ştie răspunsul la pusă de Nicolae Ciucă: ”Nu cunosc efectivele exacte a ceea ce Armata Română are în străinătate. Am vizitat contingentul român din Bosnia-Herţegovina,sub operaţiunea ALTEEA, toate sunt sub NATO. Sunt foarte mândru de militarii noştri. Aş fi vrut să văd de la domnul Ciucă, până la urmă un om care a servit în Armata română, că în timpul misiunii sale de şef de stat major, de ministru al Apărării şi şef de guvern ar fi oferit Armatei române condiţiile pe care militaii noştri le merită. Nu aţi făcut asta, domnule Ciucă”.