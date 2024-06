Generația “străinii afară”: De ce au votat tinerii europeni pentru extrema dreaptă la alegerile pentru Parlamentul European (analiză Politico)

Succesul istoric al dreptei radicale în alegerile pentru Parlamentul European de la sfârșitul săptămânii a venit ca un șoc pentru unii, dezechilibrând raportul de putere în legislativul comunitar. Dar nu ar fi trebuit să fie o surpriză prea mare pentru oricine a fost atent la starea de spirit indignată în rândul multor tineri de pe continent, care nu numai că au îmbrățișat opiniile anti-imigrație dure, dar par mai mândri ca niciodată să le afișeze, scrie Politico.

Luați în considerare acest lucru ca dovadă: Un clip de 14 secunde filmat pe insula de vacanță germană Sylt și încărcat pe platforma de socializare X cu aproximativ două săptămâni înainte de vot. În el, un grup de tineri germani îmbrăcați cu haine scumpe cântă în cor cuvintele „Ausländer Raus!”. („Străinii afară!”) pe un ritm dance, cu pahare roze în mâni.

Tinerii, cu toții albi, a căror ținută elegantă nu ar fi nelalocul ei în alte locuri de vacanță din Europa, precum Biarritz din Franța sau Gotland din Suedia, știu exact când să se alăture versurilor xenofobe de pe l’Amour Toujours, o piesă de la începutul secolului trecut a DJ-ului Gigi D’Agostino. La un moment dat în videoclip, unul dintre petrecăreți este atât de încântat de melodie încât își face o mustață hitleristă cu două degete, în timp ce cu cealaltă mână face un salut „Seig Heil”.

Publicarea videoclipului a stârnit furie în Germania, un politician cerând ca participanții la petrecere să fie aduși în fața justiției pentru încălcarea legilor țării privind discursul instigator la ură. Dar forțele afișate în videoclip nu au putut fi oprite. La 9 iunie, când alegătorii europeni s-au îndreptat spre urne, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut cea mai bună performanță din istorie, învingând Partidul Social-Democrat al cancelarului Olaf Scholz și provocând un șoc politic în cea mai populată țară din Europa.

