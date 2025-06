Gabriela Ruse, salt important în clasamentul WTA după calificarea în sferturi de la ‘s-Hertogenbosch

Gabriela Ruse a înregistrat un salt de 12 locuri în ierarhia WTA Live (până pe 68) după ce a obținut joi calificarea în sferturile turneului pe iarbă de la ‘s-Hertogenbosch, Olanda.

Venită din calificări, Gabriela (27 de ani) a trecut de Carson Branstine (Canada – 231 WTA), jucătoare care a furnizat o mare surpriză în runda inaugurală: a eliminat-o pe Liudmila Samsonova (campioana en-titre și principala favorită).

Victoria Gabrielei s-a conturat într-o oră și 28 de minute, scor 6-4, 6-3.

