Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal de la WTA Miami

Gabriela Ruse a reușit să se califice pe tabloul principal de la Miami, competiție de categorie WTA 1000.

Ocupantă a locului 102 în ierarhia mondială, Gabriela a învins-o în ultimul tur al calificărilor pe japoneza Ena Shibahara, locul 138 WTA.

După un meci care a durat două ore și 12 minute, Ruse a avut câștig de cauză în trei seturi: 4-6, 6-1, 7-5. Pentru Ruse va urma un duel contra rusoaicei Polina Kudermetova, ocupantă a locului 56 mondial.

