Funeriu susține că serviciile secrete nu ar trebui să se implice în viața privată și jocuri politice, ci „să apere țara și Constituția” / „Niciun milimetru de interferenţă acolo unde nu e treaba lor”

Daniel Funeriu, candidat independent la alegerile prezidenţiale, susţine că serviciile secrete nu ar trebui să se amestece nici în viaţa privată, nici în jocuri politice, ci să apere ţara şi Constituţia. ”România să aibă servicii secrete puternice, respectate de partenerii străini, care-şi îndeplinesc rolul constituţional, niciun milimetru de interferenţă acolo unde nu e treaba lor”, a spus Daniel Funeriu, la Prima TV, transmite News.ro.

Daniel Funeriu, candidat la alegerile prezidenţiale din mai, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă îi va schimba pe şefii serviciilor secrete.

”Dragi români, în mandatul meu prezidenţial, veţi avea servicii secrete foarte puternice, dar care nu ies din rolul lor. Servicii secrete care nu intră în viaţa privată, servicii secrete care apără ţara şi Constituţia, nu care se ocupă de adversari politici şi jocuri politice. Eu l-am văzut pe Dan Vîlceanu, fost ministru de Finanţe, care a spus că un şef al serviciilor secrete a fost la negocierile pentru formarea guvernului. Ce-i asta? Vreau servicii secrete puternice, care apără Constituţia, care ne apără de spioni, care transmit preşedintelui informări despre pericolele care au să vină şi pe care trebuie să le rezolvăm din timp. Cred că serviciile secrete au fost decredibilizate în ochii opiniei publice tocmai pentru a le slăbi din funcţia lor constituţională, a le şubrezi, pentru a putea ca adversarii României şi adversarii Constituţiei să se joace cum vor ei. Eu mă angajez la un lucru foarte important: România să aibă servicii secrete puternice, respectate de partenerii străini, care-şi îndeplinesc rolul constituţional, niciun milimetru de interferenţă acolo unde nu e treaba lor”, a spus Funeriu.

Dan Vîlceanu, fost ministru al Finanţelor în guvernul Cîţu, a declarat într-un documentar Recorder din toamna anului trecut, că una dintre negocierile PSD-PNL pentru formarea unui guvern de coaliţie a avut loc în 2021 la vila K2 a SRI, în prezenţa şefului de atunci al Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig. Discuţiile au avut loc între Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Florin Cîţu, Dan Vîlceanu şi Eduard Hellvig.

”O discuţie (despre formarea guvernului PSD-PNL – n.r.) pe care am avut-o eu, Florin Cîţu, Marcel Ciolacu şi Grindeanu, la care a participat şi directorul SRI, Eduard Hellvig. Nu înţelegeam ce caută la discuţie, dar în politică se întâmplă multe lucruri pe care nu le înţelegem. Nu am ştiut unde mergem. M-a sunat Florin, ne-am urcat în maşină, ne-am dus la locaţia respectivă, am avut o discuţie. Şi după ce am plecat, Florin mi-a spus: „Ţi-a plăcut la K2?”. Eu nu ştiam ce e, am crezut că e o vilă de protocol. Da, era vestitul K2. Când am auzit K2, parcă am primit o palmă după cap. Vezi o discuţie între două partide care e indusă de preşedinte şi ţinută sub observaţie de şeful SRI. Simţi că lucrurile nu se întâmplă normal”, a declarat Vîlceanu într-un documentar Recorder.

În toamna anului 2021, Guvernul Cîţu a căzut prin moţiune de cenzură, după ce USR a ieşit de la guvernare. Ulterior, preşedintele Klaus Iohannis a format o coaliţie PSD-PNL-UDMR, cu Nicolae Ciucă premier. Însă negocierile iniţiale între PNL şi PSD au fost purtate de Florin Cîţu, pe atunci preşedinte al PNL, şi Marcel Ciolacu, liderul PSD. Dan Vîlceanu era la acea vreme secretarul general al PNL şi unul dintre apropiaţii lui Florin Cîţu.