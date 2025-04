Fratele lui Lewis Hamilton, mărturie emoționantă despre dependența de pariuri: „Am ajuns fără bani și fără speranțe”

Nicolas Hamilton, fratele lui Lewis – multiplul campion din Formula 1, a vorbit recent, într-un interviu pentru express.co.uk, despre lupta pe care a dus-o cu dependența de jocurile de noroc. „Am ajuns fără bani și fără speranțe”, mărturisește Nicolas.

Fratele lui Lewis Hamilton spune că a ajuns să-și piardă rapid controlul asupra propriei vieți, fiind puternic atras în vâltoarea speranțelor false ale câștigurilor rapide.

Totul a început cu un aparent inofensiv pariu de două lire sterline pe un meci al lui Arsenal. Situația a scăpat însă treptat de sub control, iar Nicolas (33 de ani) povestește cu amărăciune cum a intrat rapid într-o spirală a autodistrugerii.

„Câștigurile m-au entuziasmat, iar pierderile nu mă descurajau. Am ajuns să trăiesc o viață paralelă, una în care eram tot mai deprimat, fără să pot vorbi cu nimeni despre ce trăiesc”, a declarat Nicolas pentru sursa citată.

În vârstă de 33 de ani, Nicolas concurează în British Touring Car Championship și a recunoscut că a ajuns „fără bani și fără sprijin”, simțindu-se complet pierdut.

„(n.r. situația) M-a pus într-un punct întunecat, într-un loc întunecat despre care nu am vrut să spun nimănui. Trăiam o viață paralelă. Mă duceam la părinții mei la cină, dar ei nu știau că treceam prin toate astea și că mă simțeam foarte deprimat. Acesta este modul în care te cuprinde.

Nu simțeam că cineva ține cu adevărat la mine în ceea ce privește ceea ce voiam să fac. Nu vorbesc despre familia mea”, precizează Nicolas Hamilton.

Simțind cum întunericul i-a cuprins tot mai mult mintea, Nicolas a apelat la ajutorul oranizației Samaritans, iar mai apoi la sprijinul familiei.

În acest moment, fratele lui Lewis Hamilton este o voce importantă în campaniile împotriva jocurilor de noroc.

A participat recent la un eveniment simbolic în Londra, acolo unde au fost expuse 85.000 de jetoane de poker, fiecare reprezentând un copil care a fost afectat de jocurile de noroc în Marea Britanie.

Conform unui studiu publicat de YouGov, două treimi dintre britanici consideră că stigmatul legat de dependența de jocuri de noroc rămâne unul foarte puternic, iar mulți dintre cei afectați se tem să ceară ajutor din rușine.

„Este esențial să acceptăm problema, să cerem sprijin – fie că este vorba de familie sau de organizații caritabile – și să începem procesul de vindecare”, completează Nicolas Hamilton.

We’re proud to unveil our installation in @westfieldlondon featuring 85,000 poker chips – one for each child aged 11-17 in Britain currently experiencing gambling harm.

We’re calling for a national conversation to reduce gambling harm stigma and empower people to seek support. pic.twitter.com/j3YeoWl3Yu

— GambleAware (@gambleawaregb) April 16, 2025