Francesco Bagnaia, învingător în Grand Prix-ul Malaeziei – Titlul la MotoGP se va decide în ultima etapă

Italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a câştigat Marele Premiu de MotoGP al Malaeziei, desfăşurat duminică, la Sepang, în faţa liderului Campionatului Mondial, Jorge Martin (Ducati-Pramac), care îşi menţine un avans confortabil înaintea ultimei etape a sezonului.

Italianul Enea Bastianini (Ducati) a completat podiumul.

Dublu deţinător al titlului, el a câştigat a doua zi după o căzătură în sprint.

Martin are un avans de 24 de puncte faţă de Bagnaia şi pare să fie într-o poziţie ideală pentru a câştiga primul său titlu mondial la clasa regină la următorul GP, ultimul al sezonului.

Promotorul MotoGP nu a anunţat încă locul ales pentru a înlocui circuitul de la Valencia, prevăzut iniţial, dar devenit inutilizabil din cauza inundaţiilor devastatoare care au îndoliat sud-estul Spaniei în această săptămână.

Potrivit presei, locul preferat este Barcelona, transmite News.ro.

Clasament MotoGP, cu o etapă înainte de finalul sezonului 2024

1 Jorge Martin 485 puncte

2 Francesco Bagnaia 461

3 Marc Marquez 369

4 Enea Bastianini 368

5 Pedro Acosta 209 etc.

