FOTO&VIDEO Cum se desfășoară un atelier de educație financiară pentru tineri

Ce se întâmplă la „Incubator de viitor”

Reporterul G4 Media a fost prezent la un atelier, al patrulea din cadrul proiectului „Incubator de viitor”, unde a observat cum decurge un curs de educație financiară, susținut de un trainer experimentat, în fața unor elevi de clasa a 12-a de la Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” din București.

„Foarte mișto, îmi place și o să mai vin, cu următoarea ocazie sunt primul care vine. Atelierul mi-a deschis foarte mult mintea, înainte cheltuiam foarte mult, iar acum o să încerc să am rezultate mai mici privind cheltuielile”, a mărturisit Marian Andrei Chiru, participant la atelier. În același sens, nu doar Andrei, ci și colegii săi au mărturisit că ar mai participa la ateliere pe viitor și că i-a pasionat subiectul.

„Activitatea cu elevii a decurs super fain, am avut parte de super deschidere din partea lor, au fost curioși, au participat în număr mare. Ne-am înțeles foarte bine și cu cadrele didactice din cadrul liceului. Ei au participat din drag și mă bucur că am avut cu cine să țin acest atelier”, a precizat Sorin, trainer și formator la Asociația The Social Incubator.

Noțiunile sunt explicate într-un mod familiar pentru elevi, folosind un limbaj „cool”, așa cum a precizat și diriginta clasei, prezentă la eveniment. Profesoara a subliniat că aceasta este cheia pentru reținerea informațiilor de către elevi.

Limbajul colocvial și poveștile amuzante ale „mentorului” s-au dovedit a fi o rețetă de succes în cadrul acestui curs.