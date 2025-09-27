G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

FOTO Principesa Elisabeta Karadordevici a Serbiei, în vizită la Timișoara, orașul unde…

Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both

FOTO Principesa Elisabeta Karadordevici a Serbiei, în vizită la Timișoara, orașul unde s-a născut bunicul și a murit străbunicul ei

Timișoara27 Sep • 147 vizualizări 0 comentarii

Centrul Cultural Sârbesc „Constantin” din Timișoara a organizat un eveniment cultural de excepție, în prezența Alteței Sale Regale, Principesa Elisabeta Karadordevici, care și-a lansat aici cartea autobiografică <Tamo Daleko>. Evenimentul a fost găzduit de Palatul Episcopiei Sârbe din Piața Unirii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Legătura familiei regale cu Timișoara

Timișoara are o importanță deosebită în istoria familiei princiare. Străbunicul Elisabetei, Alexandar Karageorgevici, refugiat în Imperiul Austro-Ungar, a trăit ultimii cinci ani de viață în Timișoara, unde a murit în 1885, la 78 de ani. Bunicul ei, Arsen, s-a născut tot la Timișoara, fiind botezat în Biserica Sârbească din Cetate.

„Acum vreo opt ani am mai fost la Timișoara. E a doua mea vizită aici. Am auzit că e un oraș frumos și am venit ca turistă. Și chiar e foarte frumos, mai ales partea centrală, zona istorică. Aici s-au născut bunicul și străbunicul meu, așa că eu cu acest oraș am o legătură strânsă. Sigur că sentimental e un loc deosebit pentru mine. Cartea mea a apărut în acest an și, după ce am prezentat-o la Belgrad, în Bosnia și Muntenegru, am venit să o lansez și la Timișoara. Când veți citi cartea, veți vedea ce am scris despre acest loc”, a declarat Principesa Elisabeta.

Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both

Viața și activitatea Principesei Elisabeta

Elisabeta s-a născut la 7 aprilie 1936, la Palatul Alb din Belgrad. Încă din copilărie și-a părăsit țara, ca urmare a puciului din 1941. A fost educată în Kenya, Africa de Sud, Franța – unde a studiat istoria artei –, dar a trăit și în Elveția, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. În prezent, la 89 de ani, locuiește la Belgrad și este încă foarte activă.

Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both

A mai scris patru cărți pentru copii și a creat două parfumuri

„Numele cărții este Acolo, departe, pentru că am trăit mare parte din viață departe de Serbia. La cinci ani am plecat în Africa… Apoi, m-am mutat în Franța. Am fost izgonită din Iugoslavia și am primit eticheta de criminală. De abia în 2011 am fost reabilitată. La fel și tatăl meu. Dorința mea a fost să îmi regăsesc patria. Acum am o viață liniștită și interesantă. Îmi place să pictez, să scriu. Țin legătura cu fiica mea, cu fiul meu. Am șapte nepoate. Anul acesta mi-am petrecut vara cu una dintre nepoate în Grecia…”, a mai spus Principesa Elisabeta.

Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both

Fiica sa, actrița Catherine Oxenberg

Una dintre fiicele ei din prima căsătorie, Catherine Oxenberg, este o cunoscută actriță americană, celebră pentru rolul Amandei în serialul de televiziune din anii ’80, Dinastia. Elisabeta are și o poveste inedită legată de fiica sa.

„Da, este o poveste frumoasă. Am mers la o mănăstire sârbească, la Studenica, cred că acum vreo 30 de ani. Preotul de acolo m-a întrebat dacă pot să mă semnez într-o carte. Bineînțeles că mi-am scris numele, Elisabeta, iar el m-a rugat frumos să trec acolo că sunt mama Amandei din Dinastia. Anul trecut m-am întors în acea mănăstire și voiam să revăd semnătura mea. Cartea era acolo, dar pagina respectivă nu mai exista, fusese ruptă. Cineva a luat-o. Nu știu de ce”, a povestit Principesa.

Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both

Căsătorii și viața personală

Pe 21 ianuarie 1960, Principesa Elisabeta s-a căsătorit prima dată cu Howard Oxenberg, un producător american de confecții. A doua căsătorie a fost cu Neil Balfour de Dawyck. În 1974, a fost logodită pentru scurt timp cu actorul Richard Burton. A treia căsătorie a fost cu fostul prim-ministru din Peru, Manuel Ulloa Elías, care a murit în 1992.

Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both

Implicare în politică

Elisabeta Karadordevici a candidat la președinția Serbiei în 2004, deși vărul său, Prințul Alexandru, a susținut că familia regală nu ar trebui să se implice în politică. Ea a declarat că nu urmărește revenirea monarhiei, ci construirea unui stat autentic.

Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both
Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both
Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both
Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both
Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both
Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both
Principesa Elisabeta Karadordevici la Timișoara FOTO Ștefan Both

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.