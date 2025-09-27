FOTO Principesa Elisabeta Karadordevici a Serbiei, în vizită la Timișoara, orașul unde s-a născut bunicul și a murit străbunicul ei

Centrul Cultural Sârbesc „Constantin” din Timișoara a organizat un eveniment cultural de excepție, în prezența Alteței Sale Regale, Principesa Elisabeta Karadordevici, care și-a lansat aici cartea autobiografică <Tamo Daleko>. Evenimentul a fost găzduit de Palatul Episcopiei Sârbe din Piața Unirii.

Legătura familiei regale cu Timișoara

Timișoara are o importanță deosebită în istoria familiei princiare. Străbunicul Elisabetei, Alexandar Karageorgevici, refugiat în Imperiul Austro-Ungar, a trăit ultimii cinci ani de viață în Timișoara, unde a murit în 1885, la 78 de ani. Bunicul ei, Arsen, s-a născut tot la Timișoara, fiind botezat în Biserica Sârbească din Cetate.

„Acum vreo opt ani am mai fost la Timișoara. E a doua mea vizită aici. Am auzit că e un oraș frumos și am venit ca turistă. Și chiar e foarte frumos, mai ales partea centrală, zona istorică. Aici s-au născut bunicul și străbunicul meu, așa că eu cu acest oraș am o legătură strânsă. Sigur că sentimental e un loc deosebit pentru mine. Cartea mea a apărut în acest an și, după ce am prezentat-o la Belgrad, în Bosnia și Muntenegru, am venit să o lansez și la Timișoara. Când veți citi cartea, veți vedea ce am scris despre acest loc”, a declarat Principesa Elisabeta.

Viața și activitatea Principesei Elisabeta

Elisabeta s-a născut la 7 aprilie 1936, la Palatul Alb din Belgrad. Încă din copilărie și-a părăsit țara, ca urmare a puciului din 1941. A fost educată în Kenya, Africa de Sud, Franța – unde a studiat istoria artei –, dar a trăit și în Elveția, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. În prezent, la 89 de ani, locuiește la Belgrad și este încă foarte activă.

A mai scris patru cărți pentru copii și a creat două parfumuri

„Numele cărții este Acolo, departe, pentru că am trăit mare parte din viață departe de Serbia. La cinci ani am plecat în Africa… Apoi, m-am mutat în Franța. Am fost izgonită din Iugoslavia și am primit eticheta de criminală. De abia în 2011 am fost reabilitată. La fel și tatăl meu. Dorința mea a fost să îmi regăsesc patria. Acum am o viață liniștită și interesantă. Îmi place să pictez, să scriu. Țin legătura cu fiica mea, cu fiul meu. Am șapte nepoate. Anul acesta mi-am petrecut vara cu una dintre nepoate în Grecia…”, a mai spus Principesa Elisabeta.

Fiica sa, actrița Catherine Oxenberg

Una dintre fiicele ei din prima căsătorie, Catherine Oxenberg, este o cunoscută actriță americană, celebră pentru rolul Amandei în serialul de televiziune din anii ’80, Dinastia. Elisabeta are și o poveste inedită legată de fiica sa.

„Da, este o poveste frumoasă. Am mers la o mănăstire sârbească, la Studenica, cred că acum vreo 30 de ani. Preotul de acolo m-a întrebat dacă pot să mă semnez într-o carte. Bineînțeles că mi-am scris numele, Elisabeta, iar el m-a rugat frumos să trec acolo că sunt mama Amandei din Dinastia. Anul trecut m-am întors în acea mănăstire și voiam să revăd semnătura mea. Cartea era acolo, dar pagina respectivă nu mai exista, fusese ruptă. Cineva a luat-o. Nu știu de ce”, a povestit Principesa.

Căsătorii și viața personală

Pe 21 ianuarie 1960, Principesa Elisabeta s-a căsătorit prima dată cu Howard Oxenberg, un producător american de confecții. A doua căsătorie a fost cu Neil Balfour de Dawyck. În 1974, a fost logodită pentru scurt timp cu actorul Richard Burton. A treia căsătorie a fost cu fostul prim-ministru din Peru, Manuel Ulloa Elías, care a murit în 1992.

Implicare în politică

Elisabeta Karadordevici a candidat la președinția Serbiei în 2004, deși vărul său, Prințul Alexandru, a susținut că familia regală nu ar trebui să se implice în politică. Ea a declarat că nu urmărește revenirea monarhiei, ci construirea unui stat autentic.